Zełenski przyjedzie do Polski. Czarzasty liderem Lewicy. Zamach w Sydney. 5 tematów na dziś

Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski w tym tygodniu; Włodzimierz Czarzasty szefem Nowej Lewicy; zamach terrorystyczny w Sydney; Łukaszenka nie uwolnił Poczobuta; nowy rozkład jazdy PKP.

1. Zełenski przyjedzie do Polski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że 19 grudnia, czyli w najbliższy piątek, złoży w Polsce wizytę. Datę zaproponowała kancelaria Karola Nawrockiego. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych.

Od czasu objęcia urzędu w 2019 r. Zełenski gościł w Polsce dziesięć razy. Andrzej Duda z wizytą do Kijowa udał się dwukrotnie. Karol Nawrocki jeszcze w Ukrainie nie był. Pod koniec października szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej stwierdził, że jeśli Zełenski chce rozmawiać z Nawrockim, powinien przyjechać do Polski. „Przepychanki protokolarne – czy najpierw Zełenski do Warszawy albo Nawrocki do Kijowa – nie licują z powagą sytuacji. I potwierdzają obawy Polaków, że Nawrocki nie nawiąże dobrych relacji z Zełenskim” – komentuje Adam Szostkiewicz.

2. Czarzasty na czele Nowej Lewicy

Na niedzielnym Kongresie Krajowym Nowej Lewicy w Warszawie delegaci z całej Polski wybrali nowe władze ugrupowania. Przewodniczącym partii znów został Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym – minister nauki Marcin Kulasek. Pierwszym wiceprzewodniczącym będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Wiceprzewodniczącymi Nowej Lewicy zostali: ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszefowa resortu nauki Karolina Zioło-Pużuk, szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, wiceprezydentka Będzina Aneta Złocka, posłowie Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.

Czarzasty zapewnił, że jeszcze w tej kadencji Sejmu jego ugrupowanie zrealizuje cele programowe (mieszkania na wynajem, aplikacja do umawiania wizyt u lekarza czy skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzenia). Więcej o kongresie w relacji Michała Tomasika.

3. Sydney: zamach podczas Chanuki

W niedzielę podczas obchodów pierwszego dnia żydowskiego święta Chanuka na plaży Bondi w Sydney doszło do zamachu terrorystycznego. Do uczestników imprezy dwóch napastników oddało strzały z broni długiej, zabijając 11 osób i raniąc co najmniej 29. Jednego z zamachowców aresztowała policja, drugi zginął.

Żydzi na całym świecie są w głębokim szoku, słowa potępienia i solidarności z bliskimi ofiar płyną od światowych przywódców. Rada Wykonawcza Australijskich Żydów (ECAJ) w niedawnym raporcie podała, że od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 w kraju doszło do 1654 incydentów. To około pięciokrotnie więcej niż średnia roczna odnotowana w dekadzie poprzedzającej atak Hamasu 7 października 2023, który zapoczątkował wojnę w Strefie Gazy.

4. Łukaszenka uwolnił więźniów, ale nie Poczobuta

W weekend białoruski reżim uwolnił 123 więźniów politycznych, w tym opozycjonistkę Maryję Kalesnikawą, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego oraz obywatela Polski Romana Gałuzę. Nie ma na liście Andrzeja Poczobuta, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, działacza mniejszości polskiej na Białorusi, wieloletniego opozycjonisty i więźnia białoruskiej dyktatury. Uwolnienie więźniów politycznych odbyło się oficjalnie w wyniku „ułaskawienia” skazanych za „działalność szpiegowską, terrorystyczną i ekstremistyczną”.

To konsekwencja umowy, jaką białoruski reżim zawarł z administracją Donalda Trumpa. Decyzję o uwolnieniu więźniów poprzedziły negocjacje w Mińsku między Łukaszenką a specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coalem. W efekcie Trump zdjął sankcje z zakładów produkcji nawozów potasowych Biełaruśkalij.

5. Nowy rozkład PKP

W niedzielę wszedł w życie nowy, roczny rozkład jazdy na kolei. Według PKP Intercity liczba połączeń wzrośnie średnio o 50 w stosunku do poprzedniego rozkładu; dziś wynosi 555 dziennie, z czego 527 to kursy całoroczne, a 28 sezonowe. W nowym rozkładzie pojawiły się szybsze połączenia m.in. między Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim i 17 nowych tras międzynarodowych.

„PKP Intercity przewiozło w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów, a w tym roku będzie ich niemal 90 mln. Mimo remontowania wagonów spółce wciąż brakuje taboru, a na bardzo pojemne pociągi piętrowe firmy Alstom (niedawno podpisano umowę na ich zakup) trzeba poczekać kilka lat. Nowy rozkład oznacza więcej połączeń państwowego przewoźnika na głównych trasach, ale wciąż w szczytach przewozowych bilety trzeba będzie rezerwować ze sporym wyprzedzeniem, aby nie jechać na stojąco” – pisze Cezary Kowanda.