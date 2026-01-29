Trump znów mówi o ataku na Iran, Jarosław Kaczyński w szpitalu. 5 ważnych tematów na dziś

Prezydent USA zagroził atakiem na Iran, jeśli kraj rządzony przez ajatollahów nie podpisze porozumienia dotyczącego programu jądrowego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z powodu infekcji trafił do szpitala. Nad Polskę znów nadciąga siarczysty mróz.

1. Trump do Iranu: czas się kończy

„Ogromna Armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli. Podobnie jak w przypadku Wenezueli, jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji” – napisał w środę na platformie społecznościowej Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Trump domaga się od Iranu podpisania porozumienia w sprawie programu jądrowego prowadzonego od lat przez irański reżim. Ajatollahowie twierdzą, że program jest cywilny i pokojowy, ale są przesłanki, by przypuszczać, że Iran w tajemnicy pracuje nad uzyskaniem zdolności do zbudowania własnej bomby atomowej.

W ostatnich tygodniach przez Iran przetoczyły się krwawo tłumione, wielotysięczne demonstracje przeciwko władzy. Niezależne źródła podają, że w wyniku starć z siłami rządowymi – tymi umundurowanymi oraz opłacanymi bojówkami – zginęło co najmniej 2,5 tys. demonstrantów, według niektórych ponad 10 tys. Już wtedy Trump groził ajatollahom interwencją wojskową, jeśli nie przestaną zabijać protestujących, ale ostatecznie odstąpił od tych planów.

2. „Politico” ujawnia słowa Fico o Trumpie

Portal „Politico”, powołując się na relacje unijnych dyplomatów, ujawnił, że na ostatnim szczycie UE premier Słowacji Robert Fico miał dzielić się swoim niepokojem po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Według portalu Fico miał mówić, że „był w szoku” po rozmowie z prezydentem USA na Florydzie, a szczególne zaniepokojenie premiera Słowacji miał wzbudzić „zły stan psychiczny” Trumpa. Fico miał mówić, że amerykański przywódca sprawia wrażenie „niezrównoważonego”.

Fico w oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom „Politico”: „Nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział, nie ma żadnych świadków, ale nie przeszkodziło to szerzyć kłamstw” – napisał premier Słowacji. „Politico” nazwał „probrukselskim, liberalnym” portalem.

3. Kaczyński w szpitalu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z powodu infekcji trafił w środę do szpitala. Nie wiadomo, jak poważna jest choroba polityka. Informację o hospitalizacji Kaczyńskiego w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdził rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek: „Pan prezes Jarosław Kaczyński w związku z infekcją przebywa w szpitalu i pewnie pozostanie tam przez kilka dni. Taki mamy czas, wielu Polaków choruje”.

4. Dwa miliony ofiar wojny w Ukrainie

Liczba rosyjskich i ukraińskich żołnierzy zabitych, rannych lub zaginionych w ciągu prawie czterech lat po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę może tej wiosny sięgnąć 2 mln – wynika z raportu waszyngtońskiego Center for Strategic and International Studies (CSIS). Amerykański think tank szacuje, że Rosja poniosła ok. 1,2 mln strat, w tym nawet 325 tys. zabitych, podczas gdy blisko 600 tys. ukraińskich żołnierzy zostało zabitych, rannych lub uznanych za zaginionych.

5. Będzie ponad 20 stopni mrozu

W najbliższych dniach najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, w weekend temperatura nocą spadnie tam do –20 st. C, a miejscami nawet do –25 st. C – poinformował cytowany przez PAP synoptyk IMGW Piotr Mańczak. Jak dodał, noce z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek będą najmroźniejsze, zwłaszcza na północnym wschodzie.