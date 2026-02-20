Trumpowska Rada Pokoju. Były książę aresztowany. Nawrocka druga w sondażu. 5 ważnych tematów na dziś

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju; były książę aresztowany; apel premiera Tuska ws. Iranu; Nawrocka druga w sondażu; finisz festiwalu w Berlinie.

1. Posiedzenie Rady Pokoju

Czwartkowe spotkanie organizacji pod dożywotnim przewodnictwem Trumpa odbyło się z udziałem przedstawicieli 49 państw, w większości w charakterze obserwatorów. Zaproszenia do Rady nie przyjęły największe kraje Europy, takie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Kilka innych, jak Polska, wysłało tylko obserwatorów. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że chciałby, by do stworzonej przez niego organizacji dołączyły Rosja i Chiny.

Celem działania Rady Pokoju jest nadzorowanie odbudowy Strefy Gazy i ustanowienie nowych władz w zniszczonej w wyniku wojny Izraela z Hamasem palestyńskiej enklawie. Członkowie Rady zadeklarowali łącznie 7 mld dol. na odbudowę i stabilizację Gazy, a same Stany Zjednoczone przeznaczą na ten cel 10 mld dol. Nie wiadomo jednak, skąd dokładnie miałyby pochodzić te fundusze.

„Na razie potwierdzają się przedstawione na tych łamach przewidywania, że Rada Pokoju dla Trumpa ma się stać jego koronnym osiągnięciem, które uzasadni przyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla” – komentuje Tomasz Zalewski.

2. Były książę aresztowany

Policja regionu Doliny Tamizy potwierdziła zatrzymanie byłego księcia Andrew Mountbattena-Windsora. Po 11 godz. spędzonych na komisariacie Mountbatten-Windsor wrócił do domu.

Król Karol w reakcji na zatrzymanie oświadczył, że „prawo musi działać w swoim tempie”. Poinformował też, że nie udzieli kolejnych komentarzy dotyczących aresztowania. „Nie byłoby to właściwe” – argumentował.

Od 2019 r. Andrew Mountbatten-Windsor nie pełni funkcji publicznych – wycofał się z nich, kiedy wyszła na jaw jego dawna zażyłość z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell. Publiczne oskarżenie wysunęła Virginia Giuffre, zwerbowana przez Maxwell i Epsteina jako jedna z nieletnich dziewcząt „ozdabiających” imprezy dla elit. Epstein miał czerpać spore zyski ze znajomości z ich uczestnikami, a ci w zamian mogli swobodnie dawać upust swoim fantazjom – także kolidującym z prawem, bo dotyczącym np. seksu z osobami poniżej wieku zgody.

3. Apel Tuska ws. Iranu

„Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Nie chcę nikogo straszyć, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość konfliktu jest bardzo realna” – przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji w Zielonce na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

W czwartek amerykańska telewizja CBS News przekazała, że prezydent USA Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie ataku na Iran, ale otrzymał informacje o gotowości wojska i harmonogramie uderzenia. W ciągu najbliższych dni Pentagon ma przemieścić personel z Bliskiego Wschodu.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt podczas briefingu prasowego w środę przekonywała, że „istnieje wiele powodów i argumentów przemawiających za atakiem na Iran”. Chodzi m.in. o trwające negocjacje w sprawie programu atomowego Iranu czy zabicie tysięcy osób protestujących przeciwko reżimowi. Ponadto w Zatoce Omańskiej mają się odbyć wspólne ćwiczenia Iranu, Rosji i Chin.

4. Nawrocka druga w sondażu

W najnowszym sondażu zaufania dla pierwszych dam, przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla Onetu, pierwsze miejsce i 45,3 proc. głosów zdobyła Jolanta Kwaśniewska. Na drugim miejscu znalazła się Marta Nawrocka (16,7 proc.), a trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska, zdobywając 10,6 proc. głosów.

Z danych zebranych przez SW Research wynika, że Jolanta Kwaśniewska zdobyła 50,1 proc. głosów kobiet i 40,3 proc. mężczyzn. Wygrała także we wszystkich grupach wiekowych: od najmłodszych (do 24 lat) do najstarszych (powyżej 50 lat). W grupie 18–24 lata dominuje jednak odpowiedź: „nie wiem/trudno powiedzieć” (30,5 proc.), a przewaga Jolanty Kwaśniewskiej nad Martą Nawrocką jest niewielka – 19,1 wobec 16,7 proc.

„To wyraźny sygnał, że tutaj aktualna pierwsza dama ma duże możliwości oddziaływania. Już zaskoczyła część konserwatywnych polityków i komentatorów obecnością na turnieju kobiecej piłki nożnej na Podkarpaciu i wsparciem dla zorganizowania w Polsce mistrzostw Europy w tej dyscyplinie w 2029 r. Aktywna 38-latka wydaje się bliższa, nie tylko wiekiem, tym, którzy dopiero wchodzą w świat polityki i zaczynają dokonywać wyborów przy urnie” – pisze Katarzyna Kaczorowska.

5. Festiwal w Berlinie

O Złotego Niedźwiedzia ubiegają się 22 filmy, m.in. „Testament Ann Lee” Mony Fastvold, „Everybody Digs Bill Evans” Granta Gee, „A New Dawn” Yoshitoshiego Shinomiya, „Wolfram” Warwicka Thorntona, „Love Is a Rebellious Bird” Anny Fitch i Bankera White′a oraz „Dust” Anke Blondé.

„Film, realizowany z rozmachem na taśmie 35 mm, a następnie powiększany do 70 mm, jest wizualną ucztą i hołdem dla tamtego czasu. Scenografia i ręcznie szyte kostiumy, stworzone przez Małgorzatę Karpiuk, przywodzą na myśl surową elegancję znanych z minimalistycznego designu kwakrów – pisze o filmie Mony Fastvold Janusz Wróblewski.

Polskie akcenty na tegorocznym Berlinale to ukraińsko-polska koprodukcja „Ślady” Alisy Kovalenko i Marysi Nikitiuk (sekcja Panorama Dokumente). Film śledzi losy ukraińskich kobiet, które doświadczyły tortur i przemocy seksualnej ze strony rosyjskich żołnierzy. Na festiwalu pojawi się również krótki metraż Zuzanny Banasińskiej „Kontrewers” (sekcja Berlinale Shorts). To historia o duchu opętanej dziewczyny odwiedzającym zamkniętą w czterech ścianach staruszkę.

76. Berlinale zakończy się w niedzielę 22 lutego. Laureaci zostaną ogłoszeni w sobotę 21 lutego.