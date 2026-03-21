Polska 2050 już bez Hołowni w nazwie. Pełczyńska-Nałęcz włącza się w wyścig. „Anty-PiS nie wystarczy”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje inną politykę niż Szymon Hołownia. Twardszą, raczej prospołeczną niż wolnorynkową i konfrontacyjną. Na celowniku: elity III RP, deweloperzy i prawica. Kierunek obrany, ale czy uda się dopłynąć do wyborów?

„Kongres nowego otwarcia” odbył się w sobotę na warszawskim placu Konesera. Polska 2050 chce udowodnić niedowiarkom, że jest potrzebna i zdolna samodzielnie wejść do Sejmu. Jak przyznała w rozmowie z „Polityką” osoba związana z partią, „wchodzą do kampanii wyborczej jako ostatni”.

Do wyborów zostało półtora roku. Ugrupowanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz chce w tym czasie dotrzeć do „zwykłych” ludzi, czyli klasy średniej. Motywy przewodnie są trzy: praca, płaca i mieszkania. No i nowa nazwa: Polska 2050 Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska 2050: lobbyści ludzi w rządzie

Taką wizję zarysował Szymon Hołownia. „Nie udało mi się zmienić polskiej polityki tak, jak chciałem, nie udało mi się osiągnąć wielu rzeczy, które chciałem osiągnąć. (...) Ale to, że udało się zebrać ludzi tak niezwykłych i tak wytrzymałych, wiernych ideom i wartościom, zapiszę sobie w pamiętniczku – wyznał. – Bez was byłbym dalej sam w mieszkaniu w 2019 r., mówiąc, że zmiana jest możliwa. Idziemy razem tą drogą już siedem lat. I to było siedem lat chudych. Teraz czeka nas najfajniejszy i najlepszy okres”.

Hołownia „odzyskuje nazwisko”, które znika z nazwy partii, ustępując „Rzeczypospolitej Polskiej”. Chwalił następczynię, wskazując, że jest „wybitnym liderem, osobą merytoryczną, pracowitą, oddaną sprawie i kryształowo uczciwą”.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła o trzech fundamentach i propozycjach dla wyborców: „praca, płaca i mieszkania”. W przypadku pracy chodzi o sprawiedliwsze opodatkowanie, które dziś z jednej strony – zdaniem Polski 2050 – obarcza klasę średnią drugim progiem podatkowym, z drugiej daje liczne przywileje milionerem (m.in. fundacje rodzinne). Pełczyńska powoływała się na pielęgniarki i nauczycieli zarabiających ok. 120 tys. zł rocznie, pracujących dla państwa i „karanych” 32-procentowym podatkiem dochodowym. Liderka nowej Polski 2050 chce zwiększenia progu do 140 tys., co miałyby pokryć m.in. zmiany w ryczałcie i podatek cyfrowy. Zamierza też zadbać o to, by praca była dostępna w całym kraju, a nie tylko w metropoliach.

Z kolei mieszkania, nieśmiało nazwane „prawem” (a nie towarem), mają być dostępne dla ludzi, zwłaszcza młodych, i przestać przynosić „krocie milionerom”. „Mieszkania to nie jest jakaś tam jedna z polityk. To kotwica bezpieczeństwa. Własne miejsce do mieszkania, do zakładania rodziny, wychowywania dzieci” – mówiła. Chwaliła się zablokowaniem dopłat do kredytów i ujawnieniem cen mieszkań (we współpracy z Lewicą). „Przeczytałam gdzieś w necie, że jesteśmy waszym zapleczem politycznym. Nie ma sprawy. Polska 2050 jest lobbystą ludzi w rządzie”.