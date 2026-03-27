Niższe ceny paliw. Nawrocki leci do USA. Plan porozumienia z Iranem. 5 ważnych tematów na dziś

Obniżenie cen paliw na stacjach; Karol Nawrocki leci do USA; negocjacje z Teheranem; Grzegorz Braun (znowu) bez immunitetu; zwycięski mecz o mundial.

1. Pakiet CPN: „ceny paliw niżej”

Rząd przyjął projekty ustaw zakładające obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. oraz obniżenie akcyzy na paliwa do minimum, które dopuszczają przepisy unijne. „Akcyza na benzynę będzie obniżona o 29 gr, na olej napędowy o 28 gr” – ogłosił premier. Zapowiedział też, że rząd wprowadzi maksymalną cenę detaliczną na paliwa, która ma być ustalana każdego dnia przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych.

Specjalnymi ustawami w piątek zajmie się Sejm. Prace w niższej izbie parlamentu będą trwały do późnych godzin nocnych, tak aby jeszcze tego samego dnia ustawy trafiły do Senatu (którego posiedzenie zaczyna się o godz. 14). „Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać na odpowiednie decyzje i podpisy, by rzeczywiście w tygodniu przed świętami ten mechanizm mógł wejść w życie” – zapowiedział premier Donald Tusk.

2. Nawrocki leci do USA

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wyruszy do Stanów Zjednoczonych. W sobotę odwiedzi fabrykę Lockheed Martin Aeronautics oraz wystąpi w czasie Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). O godzinie 15:30 czasu lokalnego na zaproszenie tej organizacji wygłosi przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich. Z kolei w niedzielę spotka się z Polonią w Teksasie i wręczy odznaczenia państwowe.

Prezydent nie ma w USA zaplanowanych spotkań na najwyższym szczeblu.

3. Negocjacje z Teheranem

Stany Zjednoczone podtrzymują, że prowadzą rozmowy z Iranem. W czwartek specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oświadczył, że przekazał Pakistanowi 15-punktowy plan porozumienia z Iranem.

„Mogę dziś poinformować, że wraz z zespołem ds. polityki zagranicznej przedstawiliśmy 15-punktową listę działań, która stanowi ramy porozumienia pokojowego. Została ona przesłana do rządu Pakistanu, który pełni rolę mediatora, co zaowocowało silnym i pozytywnym przekazem oraz rozmowami” – powiedział Witkoff podczas posiedzenia gabinetu Trumpa w Białym Domu. Zaznaczył, że nie zdradzi warunków przedstawionych w propozycji.

Według dziennika „New York Times” propozycja obejmuje m.in. całkowitą rezygnację Iranu z programu nuklearnego i ograniczenie irańskiego programu pocisków balistycznych. Według innych doniesień Iran w zamian miałby otrzymać zwolnienie z sankcji.

4. Braun (znowu) bez immunitetu

Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodziło o zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz zaprzeczanie istnieniu Holokaustu.

Było to już czwarte głosowanie PE w sprawie odebrania immunitetu Braunowi. Wcześniej europarlament głosował za uchyleniem mu immunitetu za zniszczenie świec chanukowych w Sejmie i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy.

Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka stało się „bardzo dobrze”. „Trzeba to powiedzieć jasno: negowanie Holokaustu jest moralną hańbą. To policzek wymierzony pamięci ofiar, ich rodzinom i elementarnym wartościom naszej cywilizacji” – ocenił we wpisie na platformie X.

PE jeszcze co najmniej raz zajmie się Braunem. W końcu lutego prokurator generalny Waldemar Żurek podpisał w tej sprawie kolejny wniosek – tym razem chodzi o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim.

5. Zwycięski mecz o mundial

Polska pokonała w Warszawie Albanię 2:1 i zagra w najbliższy wtorek 31 marca ze Szwecją w finale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata.

Do przerwy prowadzili Albańczycy 1:0, bo w 42. minucie błąd techniczny popełnił Jan Bednarek, a sytuację sam na sam z bramkarzem Kamilem Grabarą wykorzystał Arber Hoxha. W drugiej połowie bramkę dla Polski strzelili Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

„Można powiedzieć, że baraże to nasza specjalność. Oby 31 marca polska reprezentacja potwierdziła opinię umiejącej się przez nie przebić” – pisze Krzysztof Matlak.