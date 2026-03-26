Lewandowski raz, Zieliński dwa. I gramy dalej o mundial

Dzięki liderom jesteśmy bliżej mistrzostw świata w piłce nożnej, które rozgrywane będą w USA, Kanadzie i Meksyku. Polska pokonała w Warszawie Albanię 2:1.

To była pierwsza część baraży o mundial (musimy je grać, bo w grupie eliminacyjnej byliśmy drudzy). I nie ma tu miejsca na rewanż, kto przegrywa, odpada. Na wysokości zadania stanęli więc w czwartek nasi liderzy: Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, bo to ich gole przeważyły szalę.

Na wysoką ocenę zasłużył na pewno też Sebastian Szymański. A już w najbliższy wtorek część druga i to na wyjeździe: decydująca rozgrywka ze Szwecją, która pokonała dzisiaj Ukrainę 3:1.

Najpierw wpadka

Przed pierwszym gwizdkiem Anthony’ego Taylora mieliśmy oczywiście nadzieję, że będzie to przedostatni krok na drodze do mundialu, ale pamiętaliśmy nie tak dawne spotkania z Albanią, które były dla Polaków bardzo trudne. Zwycięstwo w czwartek przyszło, chociaż po emocjach, których chcielibyśmy uniknąć.

Zaczęło się od wpadki przy hymnach. Orkiestra Straży Granicznej, niewłaściwie nagłośniona, prawie nie była słyszalna. Za to gwizdy publiczności już tak.

Zgodnie z przewidywaniami to polska drużyna przejęła inicjatywę i straszyła gości szybkimi akcjami. Pachniało golem, ale na zapachu się skończyło, a już po chwili zakotłowało się przed bramką Kamila Grabary. Na szczęście bez konsekwencji.

Tych kilka błędów wybiło jednak Polaków z rytmu. Gra straciła płynność, stała się szarpana. Minuty upływały, a ciągle brakowało celnych strzałów po obu stronach. Aż nastąpiła nieszczęsna 42. minuta. Okropny błąd Jana Bednarka sprawił, że sam na sam z Grabarą znalazł się Arber Hoxha. I było 0:1. Biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne sygnały, musimy uznać to za spore zaskoczenie.

Czy Urban jest w stanie coś zmienić w drugiej połowie? – zastanawialiśmy się. Zaczął od wprowadzenia niespełna 18-letniego Oskara Pietuszewskiego, wschodzącej gwiazdy portugalskiego FC Porto. I coś zaczęło się dziać. Choć znowu z poważnymi błędami po naszej stronie. Było już naprawdę blisko katastrofy, gdy w czystej sytuacji albański napastnik fatalnie spudłował. Gdyby tego nie zrobił, mogło już być po marzeniach o mundialu po drugiej stronie Atlantyku.

Co nie udało się Albańczykom… nie udało się także Robertowi Lewandowskiemu, który minął się z piłką tuż przed bramką rywala. Ale RL9 jest jeden, a dwa razy w tym meczu się nie mylił. W 63. minucie po rzucie rożnym nasz kapitan z najbliższej odległości głową wpakował futbolówkę, przechytrzając i obrońcę, i albańskiego bramkarza. Remis, wracamy do życia.

Nie tak to sobie wyobrażaliśmy, ale to już coś. Gol wyrównujący dodał wiary Polakom w pozytywne zakończenie potyczki, choć znów czekały nas trudne i wielkie emocje. Bo najpierw Grabara uchronił Polskę przed utratą gola, a dopiero potem Piotr Zieliński prawą nogą z dystansu posłał pocisk, który wpadł do siatki przeciwników. Wynik: 2:1.

Liderzy nie zawiedli

Tak więc to najbardziej doświadczeni – Lewandowski i Zieliński – skutecznie wzięli na siebie odpowiedzialność. A trzeba oddać sprawiedliwość podopiecznym brazylijskiego trenera Sylvinho, że nie załamali się i przez długie momenty oblegali okolice polskiego pola karnego. Było gorąco, a nasza obrona dość chaotyczna. Pod koniec zamieniliśmy się w złodziei czasu, przedłużaliśmy, zwalnialiśmy i wynik się nie zmienił.

Albańczycy nie przyjechali do Warszawy w roli skazanych na porażkę. Niespełna trzy lata temu w eliminacjach do mistrzostw Europy pokonali u siebie Polaków 2:0. Mają w swoim składzie sporo klasowych piłkarzy, którzy chcieli poprowadzić swoją reprezentację do historycznego, pierwszego awansu na mundial. Jeszcze nie tym razem.

Jan Urban z Jackiem Magierą i całym sztabem mieli prawie idealne warunki do pracy w ostatnich miesiącach. Z piłkarzy, którzy na poważnie wchodzili w rachubę do występu na PGE Narodowym, tylko Łukasz Skorupski i Nicola Zalewski z powodu kontuzji lub żółtych kartek nie mogli być brani pod uwagę. Reszta nie dość, że była gotowa do gry, to jeszcze często pokazywała się z dobrej strony, głównie w zagranicznych ligach. Nie wszystko to potwierdziło się w czwartek wieczorem w Warszawie, ale się udało.

Większość komentatorów domagała się na boisku Oskara Pietuszewskiego. Ostatecznie nastolatek z Porto pojawił się na zgrupowaniu, ale od pierwszej minuty wystąpił inny (prawie) debiutant Filip Rózga. Obaj zamienili się w przerwie i to była dobra zmiana.

Można powiedzieć, że baraże to nasza specjalność. Oby 31 marca polska reprezentacja potwierdziła opinię umiejącej się przez nie przebić.