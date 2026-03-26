Krzysztof Matlak
26 marca 2026
Sport

Lewandowski raz, Zieliński dwa. I gramy dalej o mundial

Robert Lewandowski strzela wyrównującą bramkę w barażowym meczu o mundial z Albanią. 26 marca 2026 r. Kacper Pempel / Forum
Dzięki liderom jesteśmy bliżej mistrzostw świata w piłce nożnej, które rozgrywane będą w USA, Kanadzie i Meksyku. Polska pokonała w Warszawie Albanię 2:1.

To była pierwsza część baraży o mundial (musimy je grać, bo w grupie eliminacyjnej byliśmy drudzy). I nie ma tu miejsca na rewanż, kto przegrywa, odpada. Na wysokości zadania stanęli więc w czwartek nasi liderzy: Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, bo to ich gole przeważyły szalę.

Na wysoką ocenę zasłużył na pewno też Sebastian Szymański. A już w najbliższy wtorek część druga i to na wyjeździe: decydująca rozgrywka ze Szwecją, która pokonała dzisiaj Ukrainę 3:1.

Najpierw wpadka

Przed pierwszym gwizdkiem Anthony’ego Taylora mieliśmy oczywiście nadzieję, że będzie to przedostatni krok na drodze do mundialu, ale pamiętaliśmy nie tak dawne spotkania z Albanią, które były dla Polaków bardzo trudne. Zwycięstwo w czwartek przyszło, chociaż po emocjach, których chcielibyśmy uniknąć.

Zaczęło się od wpadki przy hymnach. Orkiestra Straży Granicznej, niewłaściwie nagłośniona, prawie nie była słyszalna. Za to gwizdy publiczności już tak.

Czytaj także: Mundial w skali MAGA. Gospodarzy będzie trzech, ale warunki dyktuje Trump

Zgodnie z przewidywaniami to polska drużyna przejęła inicjatywę i straszyła gości szybkimi akcjami. Pachniało golem, ale na zapachu się skończyło, a już po chwili zakotłowało się przed bramką Kamila Grabary. Na szczęście bez konsekwencji.

Tych kilka błędów wybiło jednak Polaków z rytmu. Gra straciła płynność, stała się szarpana. Minuty upływały, a ciągle brakowało celnych strzałów po obu stronach. Aż nastąpiła nieszczęsna 42. minuta. Okropny błąd Jana Bednarka sprawił, że sam na sam z Grabarą znalazł się Arber Hoxha. I było 0:1. Biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne sygnały, musimy uznać to za spore zaskoczenie.

Czy Urban jest w stanie coś zmienić w drugiej połowie? – zastanawialiśmy się. Zaczął od wprowadzenia niespełna 18-letniego Oskara Pietuszewskiego, wschodzącej gwiazdy portugalskiego FC Porto. I coś zaczęło się dziać. Choć znowu z poważnymi błędami po naszej stronie. Było już naprawdę blisko katastrofy, gdy w czystej sytuacji albański napastnik fatalnie spudłował. Gdyby tego nie zrobił, mogło już być po marzeniach o mundialu po drugiej stronie Atlantyku.

Co nie udało się Albańczykom… nie udało się także Robertowi Lewandowskiemu, który minął się z piłką tuż przed bramką rywala. Ale RL9 jest jeden, a dwa razy w tym meczu się nie mylił. W 63. minucie po rzucie rożnym nasz kapitan z najbliższej odległości głową wpakował futbolówkę, przechytrzając i obrońcę, i albańskiego bramkarza. Remis, wracamy do życia.

Nie tak to sobie wyobrażaliśmy, ale to już coś. Gol wyrównujący dodał wiary Polakom w pozytywne zakończenie potyczki, choć znów czekały nas trudne i wielkie emocje. Bo najpierw Grabara uchronił Polskę przed utratą gola, a dopiero potem Piotr Zieliński prawą nogą z dystansu posłał pocisk, który wpadł do siatki przeciwników. Wynik: 2:1.

Czytaj także: Męki z Maltą. O wyjeździe na mundial zdecydują baraże

Liderzy nie zawiedli

Tak więc to najbardziej doświadczeni – Lewandowski i Zieliński – skutecznie wzięli na siebie odpowiedzialność. A trzeba oddać sprawiedliwość podopiecznym brazylijskiego trenera Sylvinho, że nie załamali się i przez długie momenty oblegali okolice polskiego pola karnego. Było gorąco, a nasza obrona dość chaotyczna. Pod koniec zamieniliśmy się w złodziei czasu, przedłużaliśmy, zwalnialiśmy i wynik się nie zmienił.

Albańczycy nie przyjechali do Warszawy w roli skazanych na porażkę. Niespełna trzy lata temu w eliminacjach do mistrzostw Europy pokonali u siebie Polaków 2:0. Mają w swoim składzie sporo klasowych piłkarzy, którzy chcieli poprowadzić swoją reprezentację do historycznego, pierwszego awansu na mundial. Jeszcze nie tym razem.

Jan Urban z Jackiem Magierą i całym sztabem mieli prawie idealne warunki do pracy w ostatnich miesiącach. Z piłkarzy, którzy na poważnie wchodzili w rachubę do występu na PGE Narodowym, tylko Łukasz Skorupski i Nicola Zalewski z powodu kontuzji lub żółtych kartek nie mogli być brani pod uwagę. Reszta nie dość, że była gotowa do gry, to jeszcze często pokazywała się z dobrej strony, głównie w zagranicznych ligach. Nie wszystko to potwierdziło się w czwartek wieczorem w Warszawie, ale się udało.

Większość komentatorów domagała się na boisku Oskara Pietuszewskiego. Ostatecznie nastolatek z Porto pojawił się na zgrupowaniu, ale od pierwszej minuty wystąpił inny (prawie) debiutant Filip Rózga. Obaj zamienili się w przerwie i to była dobra zmiana.

Można powiedzieć, że baraże to nasza specjalność. Oby 31 marca polska reprezentacja potwierdziła opinię umiejącej się przez nie przebić.

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Iga Świątek rozstaje się z trenerem. „Podjęłam decyzję, że pójdę inną drogą”

    Aleksandra Żelazińska

  2. Sensacja w Miami. Iga Świątek odpada już w drugiej rundzie, triumfuje Magda Linette

    Aleksandra Żelazińska

  3. Po Idze Świątek teraz Hubert Hurkacz bez trenera. To już mała epidemia

    Krzysztof Matlak

  4. Lewandowski raz, Zieliński dwa. I gramy dalej o mundial

    Krzysztof Matlak

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
Pokaż więcej
