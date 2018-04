10 książek, które warto przeczytać podczas wakacyjnego urlopu

„Sekretne życie drzew” Peter Wohleeben

Książka aktualna tego roku jak żadna inna. W obronie drzew skazanych na ścięcie przez piłę i topór stają nie tylko ekolodzy. Wszyscy chcemy chronić wiekowe drzewa. A już na pewno ci, którzy są po lekturze „Sekretnego życia drzew”. Na czym polega tajemnica drzew, którą odkrywa Peter Wohlleben? Przytaczając odkrycia naukowe i opierając się na własnych obserwacjach, autor udowadnia, że drzewa to istoty społeczne: mają pamięć, uczucia, emocje, potrafią się ze sobą porozumiewać, opiekują się potomstwem, troszczą się o starych i chorych sąsiadów.

Czy po tej takiej lekturze można nadal traktować drzewa jako nieczującą i niemyślącą część natury, którą człowiek może bezkarnie wykorzystywać?

„Początek” Dan Brown

Kolejna powieść Browna, która z pewnością stanie się bestsellerem. Premiera jest zapowiedziana na październik, ale książka już jest w sprzedaży.

Tym razem Robert Langdon przybywa do Bilbao, gdzie miejscowy miliarder, wynalazca i futurysta Edmond Kirsch ma ujawnić informacje dotyczące najbardziej fundamentalnych problemów ludzkości: skąd przychodzimy? dokąd zmierzamy? Na skutek zamieszania nie dochodzi do prezentacji najnowszego odkrycia Kirscha. Langdon zmuszony jest do ucieczki. Towarzyszy mu Ambra Vidal, dyrektorka muzeum, współpracownica Kirscha. W Barcelonie usiłują odnaleźć hasło, które ma ich doprowadzić do odkrycia Kirscha.

„Czarna Madonna” Remigiusz Mróz

W wakacje obowiązkowy jest kryminał. Proponujemy najnowszą powieść Remigiusza Mroza. Fabuła dotyczy tajemniczego zniknięcia Boeinga 747 irlandzkich linii lotniczych. Z 520 pasażerami leciał do Tel Awiwu. Kontakt z samolotem został przerwany nad Morzem Śródziemnym, nie odnaleziono jego wraku, ale z transpondera co jakiś czas dociera sygnał do kontroli lotów. Co się stało z samolotem i jaki związek z jego zniknięciem miała Czarna Madonna? Oto są pytania, które od początku frapują czytelnika.

„Luz. I tak nie będę idealna” Tatiana Mindewicz-Puacz

Wiadomo, wakacje są od tego, by „wrzucić na luz”. Jak jednak żyć po urlopie, gdy powracamy do obowiązków rodzinnych i zawodowych, bez nadmiernej „spinki”, wybujałych ambicji i dążeniu do ideału, którego nie sposób osiągnąć? Autorka wie, jak żyć szczęśliwie i bez wyrzutów sumienia, że daleko nam do ideału. Mądrze doradza, jak zbudować pewność siebie i zaakceptować swoją niedoskonałość. Książka do przeczytania podczas najbliższego urlopu, a porady do wdrażania przez resztę życia.

„Twoje drugie życie zaczyna się, kiedy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno” Giordano Raphaëlle

Powieść podobna w wymowie, co powyższy poradnik. Jak być szczęśliwą, spełniać marzenia, żyć pełnią życia i odżegnywać się od rutyny. We Francji to już bestseller.

„Dance, sing, love. Miłosny układ” Layla Wheldon

Klasyczny romans. Książka, którą dobrze się czyta, po czym szybko zapomina, ale miłe wrażenia pozostają. Ona – tancerka, on – piosenkarz, idol nastolatek. Jednakże owo śpiewające bożyszcze to arogant i egoista. Czy mimo to dziewczyna się zakocha w atrakcyjnym młodzieńcu? Czy on odwzajemni uczucie? Lektura w sam raz na werandę letniskowego domku.

„Szepty dzieciństwa” Anna Sakowicz

Powieść o rodzinie, jakich pełno wokół nas. O kobiecie, na której życiu zaciążyło dzieciństwo bez miłości matki. O córce, żonie i matce, która wiedzie proste, szare życie i monotonne życie. Czy spotkanie dawnej koleżanki wniesie pożądaną odmianę?

„Jakoś to będzie. Szczęście po polsku” Beata Chomątowska, Dorota Gruszka, Daniel Lis

Ostatnio modne jest słowo hegge – duńska wizja dobrego życia. Autorzy „Jakoś to będzie” przedstawiają polską wersję szczęścia, realizowaną zgodnie z popularnym powiedzeniem zawartym w tytule. Do tego jeszcze dodają ułańską fantazję, wiarę w rodzinę, przywiązanie do tradycji i – na przekór wszystkiemu – optymizm. Czy tak jest w istocie? Książka skłania do własnych przemyśleń , na co mamy czas podczas letniego wypoczynku.

„Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” Anna Kamińska

Biografia kobiety, która ukochała góry, która poświęciła im wszystko. Życie słynnej himalaistki opisane na podstawie nieznanych wcześniej dokumentów oraz rozmów z jej bliskimi. Portret kobiety niepokornej, silnej, żyjącej pasją.

„Pypcie na języku” Michał Rusinek

Kto z nas nie śmiał się z zabawnych lapsusów i niedoskonale „skleconych” zdań osób publicznych i bliskich znajomych? Michał Rusinek przytacza wiele anegdot, wziętych z życia, gdzie źródłem niezamierzonego humoru jest niefortunnie użyte słowo. Przykłady? „Znaleziono psa. Wiadomość w smażalni”, „Awaria toalety. Prosimy załatwiać się na własną rękę”.

