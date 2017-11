Polemika w sprawie Orderu Orła Białego dla rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego

11 listopada, w 99. rocznicę odzyskania niepodległości, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego. Nie minął tydzień, a w wydaniu internetowym POLITYKI ukazał się tekst „Wywinąć Orła (Białego). Order Orła Białego dla twórcy kiczu. Co to mówi o guście polskiej władzy?” autorstwa Piotra Sarzyńskiego, w którym atakuje twórczość artysty oraz podważa zasadność przyznania mu tego odznaczenia.

Już w samym tytule autor prowokacyjnie i z pogardą odnosi się nie tylko do samego Pityńskiego, ale stara się deprecjonować nasze najwyższe odznaczenie państwowe, jakim jest Order Orła Białego. Wprost nasuwają się skojarzenia z profanacją naszego symbolu narodowego podczas akcji „Orzeł może”. Któryż to raz przeciwnicy sztuki Pityńskiego w Polsce używają słowa „kicz”, starając się kwestionować wartość artystyczną jego sztuki? Co ciekawe, nie robią tego ludzie nieznający się na sztuce, ale tacy właśnie jak Piotr Sarzyński, który jest przecież socjologiem z wykształcenia. Żaden szanujący się historyk sztuki nie odważyłby się nazwać pomników Pityńskiego kiczem. Przypomnę, że słowem tym określa się dzieła, które w opinii krytyków sztuki pozbawione są wartości artystycznych.

W tekście Piotra Sarzyńskiego niemal w każdym wersecie znajdujemy słowa krytyki pod adresem Pityńskiego, które dowodzą zarówno bardzo nikłej z jego strony wiedzy o sztuce, jak i braku osobistej kultury.