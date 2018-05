Bill Cosby i Roman Polański wyrzuceni z Akademii Oscarowej

W monologu otwierającym tegoroczne rozdanie Oscarów prowadzący Jimmy Kimmel zwrócił uwagę, że w historii nagrody tylko dwie osoby zostały wykluczone z Amerykańskiej Akademii filmowej. Pierwszym był mało znany aktor Carmine Caridi, który sprzedawał kopie filmów przeznaczonych dla akademików. Drugim – Harvey Weinstein, którego Akademia wykluczyła w obliczu skandali związanych z molestowaniem seksualnym. Pierwszego maja do tego wąskiego, niechlubnego grona dołączył Bill Cosby i Roman Polański.

Dlaczego tak późno?

Dla wielu obserwatorów życia Hollywood pierwsze pytanie, jakie padło po ogłoszeniu tej informacji przez telewizję ABC brzmiało: dlaczego Akademia zdecydowała się na ten ruch dopiero teraz – w przypadku Polańskiego aż 40 lat od skandalu w którego centrum się znalazł? Decyzja Akademii wynika z wielu czynników. I wcale nie jest tak radykalna jak twierdzą niektórzy.

Po pierwsze kilka dni temu zakończył się proces Billa Cosby’ego, oskarżonego o molestowanie seksualne. Uznano go za winnego zarzucanych mu czynów i może spędzić nawet 30 lat w więzieniu (choć nie ma pewności czy 80-letni Cosby cokolwiek naprawdę odsiedzi). Ten jednoznaczny wyrok uznano za kluczowy dla rozwijającego się w ostatnich miesiącach ruchu ujawniania skandali seksualnych w Hollywood. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy wyrok sądowy w tej sprawie, choć przygotowywane są sprawy przeciwko Weinsteinowi czy Kevinowi Spacery.

Przesądzenie o jednoznacznej winie Cosby’ego (który też swoich czynów dopuszczał się w przeszłości) sprawiło, że został on nie tylko pozbawiony członkostwa w Akademii, ale także odebrano mu np. Miejsce w Television Academy Hall of Fame. Innymi słowy wydanie tego wyroku uruchomiło pewien mechanizm mający na celu pozbawienie komika wszelkich godności, jakie uzbierał przez wiele lat kariery kiedy był uznawany powszechnie za mentora i autorytet. Wydaje się więc, że w przypadku Cosby'ego Akademia nie miała wyboru i musiała go pozbawić członkostwa. Niekoniecznie zaś była jednak inicjatorem pozbawiania komika przywilejów.

Sukces akcji #MeToo?

Ale co wspólnego miał z tym Polański? Akademia najwyraźniej uznała, że skoro decyduje się pozbawić członkostwa jednego skazanego za molestowanie seksualne członka gremium, to należałoby postąpić zgodnie z logiką i wyprosić z Akademii także innych, którzy w podobnych sprawach stawali przed sądem i zostali uznani za winnych. Pod tym względem Akademia zachowała się stosunkowo zachowawczo, przyjmując, że przed wykluczeniem musi odbyć się sprawa sądowa. W przypadku wielu oskarżonych o molestowanie twórców na sali sądowej niczego nie udowodniono. Tak było chociażby w przypadku Woody Allena. Przy takim sposobie postępowania można się spodziewać, że np. Kevin Spacey może zostać wykluczony z Akademii dopiero po tym, kiedy jego sprawa zostanie rozstrzygnięta w sądzie. Trudno to uznać, za działanie radykalne, czy pośpieszne.

Nie ma wątpliwości, że decyzja o usunięciu Cosby'ego i Polańskiego jest także wymuszona oczekiwaniami ze strony widowni. Od pewnego czasu, zwłaszcza młodzi ludzie, coraz mniej interesują się werdyktami Amerykańskiej Akademii filmowej i odnoszą się do tej instytucji z nieufnością, zarzucając jej hipokryzję i konserwatyzm. Między innymi dlatego słupki oglądalności Oscarów wśród młodych ludzi drastycznie spadają. Jeśli Akademia chce przetrwać i zachować swoją pozycję w świecie filmu musi odpowiedzieć na zapotrzebowanie widowni. A ta domaga się wewnętrznego rozliczenia środowiska, które przez lata zdawało się funkcjonować na zasadach źle pojętej solidarności. Wykluczenie tylko dwóch członków Akademii można odczytać jako posunięcie PR-owe. Ale z drugiej strony dobrze pokazuje to jak znaczącym ruchem stało się #Metoo, że nie można go zignorować.

Warto tu też podkreślić, że Akademia wykluczająca Cosby’ego i Polańskiego to już inna Akademia niż chociażby ta, która nagradzała tego ostatniego za „Pianistę”. Po tym jak kilka lat temu zaczęto zwracać uwagę na coraz bardziej konserwatywne decyzje Akademii i kiedy okazało się, że przeciętny akademik to biały mężczyzna po 60-tce, zdecydowano się przyjąć nowych członków. Dzięki temu Akademia stała się bardziej zdywersyfikowanym gremium. I właśnie ta zmieniona, odmłodzona Akademia podjęła decyzję, której nie akademicy nie byli w stanie w przypadku Polańskiego podjąć przez 40 lat.

Wykluczenie z Akademii ma wymiar symboliczny. Można podejrzewać, że zarówno Bill Cosby jak i Roman Polański niewiele na tym stracą. Akademia pokazuje gotowość Hollywood do podjęcia zdecydowanych działań. Trochę późno, jak twierdzą niektórzy, lepiej później niż wcale – jak dodają następni. Z pewnością powoli samo Hollywood uczy się jak postępować z aktorami, reżyserami i innymi twórcami w czasach w których skandali nie zamiast się pod dywan. Zaś sam Polański gości właśnie w Polsce, na festiwalu Netia Off Camera i jak twierdzi, czuje się w Krakowie fantastycznie.

