Październik 2020: Pięć najciekawszych książek dla dzieci

Jak co miesiąc proponujemy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Doskonała książka o percepcji, zarówno w wymiarze dosłownym, jak i metaforycznym. Głównym bohaterem jest tytułowy kot, który szedł sobie przez świat z dzwoneczkiem przy obroży. A każdy, kto go spotkał, postrzegał go inaczej. Z psiej perspektywy koci dzwonek był gigantyczny (ach, ten psi słuch), w oczach myszy kot wyglądał jak wielka bestia, natomiast nietoperz widział futrzaka jako zestaw kolorowych białych kropek. Świetny pomysł, wsparty wyjątkową wyobraźnią autora.

Delikatna, subtelna i wizualnie stonowana książka obrazkowa o uczuciach, emocjach i postawach wyrażonych za pomocą przygód tajemniczych istot przypominających skrzyżowanie pluszaków z nordyckimi trollami. Każda rozkładówka to jeden przykład. I tak cierpliwość ma piękny ogród, zaufanie buduje mosty, a nostalgia wącha szalik. Choć pomysł na książkę nie jest oryginalny, to liczy się wykonanie: duże wyczucie, takt i graficzny smak.

Książka przeznaczona właściwie dla każdej grupy wiekowej, konceptualna, a jednocześnie wizualna zabawa. Tytułowa dziura występuje tutaj naprawdę: jest wybita na każdej ze stron. Sama opowieść zaczyna się od tego, że główny bohater próbuje ją złapać i oddać do laboratorium. Abstrakcyjny, surrealistyczny humor, oszczędne i minimalistyczne ilustracje to główne zalety tej książki. Dla czytelników, którzy nie boją się niecodziennych tytułów.

Dr Matthew G. Baron (opracowanie), Dieter Braun (ilustracje), Dinozaury od A do Z, Kropka

Książek o prehistorycznych gadach co roku wydaje się chyba jeszcze więcej niż o księżniczkach i jednorożcach. A mimo to obrazkowy leksykon „Dinozaury od A do Z” wyróżnia się spośród tych pozycji uporządkowanym, przejrzystym projektem książki i geometrycznymi ilustracjami Dietera Brauna. Nikt tak jak on nie potrafi łączyć koloru, tzw. flat designu z edukacyjnym charakterem obrazu.