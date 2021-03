Inspiracja z Północy

Jasno i elegancko, bez przepychu i przesady, za to z troską o środowisko i dobre materiały – ta recepta pozwoliła skandynawskiemu stylowi zachwycić świat. Po pandemii stanie się jeszcze atrakcyjniejszy.

Co sprawia, że projektowanie skandynawskie stało się tak popularne, także w regionach odległych od Szwecji, Danii czy Norwegii? I czy jest ono idealne właśnie na czas po pandemii? Na te tematy dyskutowali uczestnicy panelu SALONU, próbując zdefiniować, czym tak naprawdę jest styl skandynawski w architekturze i wystroju wnętrz. – Dla mnie kluczowe hasła to forma podążająca za funkcją, prostota, szacunek do światła i przestrzeni, drewno i natura – mówi Katarzyna Goleń, dyrektorka ds.