Wiosenne wydanie Kraków Culture już dostępne!

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca rusza kolejna odsłona całorocznego projektu Kraków Culture. Co ciekawego znajduje się w najnowszym wydaniu kwartalnika? Mastercard Off Camera, Festiwal Muzyki Filmowej, Krakowski Festiwal Filmowy – te nazwy oznaczać mogą tylko jedno: nadchodzące miesiące upłyną pod znakiem dobrego kina, muzyki filmowej i świetnych spotkań z ludźmi dużego ekranu.

Otwieramy pierwszy sezon

Choć nikt się tego nie spodziewał, burzliwa sytuacja w Ukrainie wywołana militarną agresją Rosji mocno wpłynęła na sposób funkcjonowania krakowskich instytucji kultury. Krakowianie ruszyli na pomoc, angażując się bezpośrednio lub przygotowując warsztaty i zajęcia wspierające poznanie lokalnej społeczności oraz odnalezienie się w nowym miejscu, które chociaż na chwilę pozwalają oderwać się od codzienności. Jak pisze redaktor naczelny kwartalnika Grzegorz Słącz: Kultura pomaga na wiele sposobów – niemal codziennie odbywają się koncerty i spektakle wspierające pokrzywdzonych, ale przecież nie wolno nam też zapomnieć o wszystkich corocznych wydarzeniach i stałej działalności instytucji, które od lat pomagają zrozumieć i oswoić świat wokół nas.

Zatem zaczynamy od Festiwalu Misteria Paschalia, który odbywa się w Wielkim Tygodniu i w święta, trwając od 12 do 18 kwietnia. O tegorocznej koncepcji i przesłaniu festiwalu opowiada pierwsza w naszej historii dyrektorka rezydentka Martyna Pastuszka. Z kolei maj to miesiąc szczególnie ważny dla fanów kina. W tym roku Festiwal Muzyki Filmowej organizowany z rozmachem przez KBF, Mastercard OFF Camera, który ściąga do naszego miasta gwiazdy światowego formatu oraz Krakowski Festiwal Filmowy cieszący się niesłabnącą renomą i wspaniałą historią na długie tygodnie zawładną stolicą Małopolski. Zwróćmy uwagę, że gościem specjalnym wiosennych wydarzeń filmowych będzie Jerzy Skolimowski: poznamy jego wyjątkową, wszechstronną twórczość – nie tylko filmową!