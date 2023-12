Paweł Klecki – łodzianin w wielkim świecie

To jeden z tych, którzy słyszeli brzmienie Łodzi w okresie jej niezwykłego rozkwitu. Następnie brzmienie łódzkiej metropolis kształtował jako muzyk, aby potem je ocalić i przenieść – z serca Łodzi do serca świata i z powrotem.

Wrócił do Łodzi w szczególnym momencie. Była jesień 1967 roku. Miał już za sobą koncerty na niemal wszystkich kontynentach świata. Nagrał dziesiątki płyt dla najlepszych międzynarodowych wytwórni, jak EMI czy Columbia. Prowadził najznakomitsze orkiestry symfoniczne w Europie i Ameryce. Należał do czołówki dyrygentów drugiej połowy XX wieku. Najważniejsze sceny koncertowe od Atlantyku po Ocean Spokojny stały przed nim otworem. Na swej drodze artystycznej spotykał takie osobistości jak królowa Belgów Elżbieta, Albert Schweitzer, papież Pius XII, Ingmar Bergman czy premier Golda Meir. A jednak wrócił, nie tylko po to, by po raz ostatni zobaczyć miasto swej młodości.

Łódź przyszłości O losach znakomitego dyrygenta, wybitnego kompozytora i świetnego skrzypka opowiada wystawa Paweł Klecki i muzyka Łodzi w Muzeum Miasta Łodzi. Przypomina przedstawiciela łódzkiej kultury muzycznej, który, osiągnąwszy światową sławę, nadal pragnął, aby pamiętano o nim w mieście urodzenia i młodości. A spędził ją w znakomitym towarzystwie i wspaniałej aurze dźwięków niosących w sobie wieki rozwoju europejskiej muzyki. Niczym - bohaterowie Ziemi obiecanej, których odwiedził Dawid Halpern, czyli ten, który kochał Łódź, taką jaka była. „Muzyką bronili się bezwiednie przed stępieniem, jakie dawała codzienna, ciężka praca”. Sceny z tego spotkania, opisanego przez Władysława Reymonta, nie zabrakło w znakomitej ekranizacji Andrzeja Wajdy ani na wspomnianej ekspozycji. Niedługo po ukazaniu się Ziemi obiecanej w wersji książkowej, urodzi się Paweł Klecki. Kilka lat wcześniej ze światem zdążyli się przywitać jego późniejsi przyjaciele, Julian Tuwim i Aleksander Tansman. Już niedługo los rzuci każdego z nich na inny kraniec wielkiego świata. Nawet wtedy, gdy atmosfera w Polsce i Europie gęstniała coraz bardziej, a na nieodległym horyzoncie zaczynało już majaczyć ponure widmo II wojny światowej i Zagłady, łodzianie nadal pamiętali o przebywających zagranicą i cieszących się uznaniem w muzycznym świecie Kleckim i Tansmanie. W 1938 roku redaktor Gustaw Wassercug zaprosił każdego z trójki przyjaciół, by podzielili się z czytelnikami „Głosu Porannego” wspomnieniami z młodości. Aleksander Tansman opowiedział o jednym ze swych pierwszych utworów, o „pieśni do słów Julka Tuwima, wówczas początkującego artysty”. Tuwim zwlekał z odpowiedzią: „…A Łódź – czy ja wiem? – już się nawet nie orientuję, kto ona teraz, ta moja tak boleśnie kochana Łódź…”. Natomiast Klecki przypomniał o marzeniu swego życia. Dane mu było je spełnić, ocalić i pół wieku później znowu o nim opowiedzieć, tym razem nie z piórem a z batutą w dłoni jako ceniony na świecie mistrz. Nie wspominał o rodzicach i siostrze. Przez dziesięciolecia ich imiona nie były znane. Zakrył je mrok Zagłady: Jankiel, Lea i Fajga. Napisał o Łódzkiej Orkiestrze Symfonicznej. W jej pierwszym składzie zasiadł razem z Tansmanem w 1915 roku: „Myślę często o mojej Łodzi. W żaden sposób nie mogę i nie chcę się pogodzić z rzeczywistością, jakoby Ł.O.S. należała do przeszłości. […] Pierwszy koncert Ł.O.S. (…) dziecinne marzenia o dyrektorskiej batucie przyjmują formę zupełnie realną, decyzja o przyszłej drodze życia zostaje powzięta i jest nieodwołalna”.

Świat przeszłości Nie minęło dziesięć lat od kiedy przepowiedział swą przyszłość jako piętnastoletni skrzypek, a stanął u boku samego Wilhelma Furtwänglera – już nie ze smyczkiem ale z batutą i coraz częściej jako młody maestro na czele orkiestry Filharmoników Berlińskich. Zanim to jednak nastąpiło został uczniem Emila Młynarskiego i Marcelego Handelsmana. U pierwszego z nich doskonalił grę na skrzypcach, by później kontynuować edukację w Konserwatorium Warszawskim w zakresie dyrygentury i kompozycji. Drugiego poznał na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczął studia, które pod kierunkiem Handelsmana podjął także po powrocie z wojny. Gdyż w 1920 roku mistrz i uczeń ruszyli na front. Obaj w stopniach szeregowych Wojska Polskiego. Paweł walczył z bolszewikami dłużej niż jego mentor. Zdemobilizowano go dopiero w grudniu. Wrócił na uniwersytet, nie przestając myśleć o rozwoju kariery muzycznej. W 1921 roku wyjechał do Berlina. Szlak do jednej z wielkich stolic europejskiego świata muzycznego przetarł mu Juliusz Wertheim. Wcześniej w Warszawie uczył Pawła instrumentacji symfonicznej. Klecki miał już w swoim dorobku pierwsze dzieła i znalazł tak renomowanych wydawców, jak N. Simrock i Breitkopf & Härtel. Za nieco ponad dekadę obie oficyny zerwą współpracę z przybyłym z Polski kompozytorem, mimo że jego dzieła wykonywali tacy tuzi batuty jak wspomniany Furtwängler i Hermann Abendroth. Na drodze wiodącej na niemiecki Olimp muzyczny stanęło pochodzenie. Chcąc się nadal rozwijać, Paweł musiał uchodzić z ogarniętych rasistowskim szałem Niemiec. W 1965 roku w wywiadzie dla Polskiego Radia wspominał: „Furtwängler chciał mnie jeszcze zatrzymać, mnie i jeszcze kilku niearyjczyków i myślał, że mu się to uda”. Gdy rządząca w Niemczech NSDAP wpisała jego nazwisko do indeksu „Żydów w muzyce” – zresztą obok takich postaci, jak Otto Klemperer, Arnold Schönberg czy Wladimir Horowitz – Klecki miał już za sobą pobyt w Mediolanie i Charkowie. Stamtąd także musiał uciekać, najpierw przed faszystami, potem przed sowietami. Dzięki stosunkom rodzinnym żony Hildegardy osiadł w neutralnej Szwajcarii. Zamieszkał w Clarens, gdzie kiedyś przebywali też Igor Strawinski oraz Szolem Alejchem, i tu przeżył wojnę.