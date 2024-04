30 koncertów, 3 sceny i 6 strun. Nadchodzi pierwsza edycja Cavatina Guitar Festival.

Zapowiadany od lat triumf muzyki elektronicznej nad tradycją instrumentalną nigdy nie nadszedł... i raczej nie nadejdzie. Muzyka gitarowa ma się świetnie, o czym będzie można się przekonać w trakcie nadchodzącego Cavatina Guitar Festival, który odbędzie się 15-19 maja w Bielsku-Białej.

Chociaż komputery miały być gitarami nastolatków XXI wieku, kolejne pokolenia muzyków udowadniają, że cyfrowe narzędzia nie wykluczają zainteresowania tradycyjnymi instrumentami. Dowodem może być chociażby trwający renesans muzyki gitarowej, która często łączy rozwiązania dostępne dzięki powszechności elektroniki z nowym podejściem do tradycji rockowej czy folkowej. Scena gitarowa powiększa się nieustannie o nowe nazwiska. Wirtuozi instrumentu i odkrywcy nowych patentów, specjaliści od skomplikowanych kompozycji i piewcy prostoty, wielkie nazwiska i niszowe projekty – wszystkich oblicz gitary będzie można doświadczyć w ramach Cavatina Guitar Festival. W połowie maja Bielsko-Biała stanie się stolicą muzyki gitarowej. Na trzech scenach zobaczymy 50 artystów – bez ograniczeń gatunkowych i stylistycznych.

Jednym z headlinerów festiwalu jest Fink. Brytyjczyk to idealny przykład niesłabnącego magnetyzmu gitary. Niemal od początku kariery związany był ze sceną elektroniczną, a jego produkcje wydawane były przez słynną wytwórnię Ninja Tune, koajrzoną głównie z elektroniką. W 2002 stworzył nawet alter ego Sideshow, by pod nowym pseudonimem wypuszczać swoje klubowe produkcje. Mimo to nigdy nie odszedł od gitary, z której brzmieniem jego muzyka kojarzona jest do dziś. Fink tradycyjne songwriterskie podejście łączy z charakterystycznym producenckim sznytem, który szybko przysporzył mu wielu fanów w środowisku muzycznym. Artysta współpracował m.in. z Johnem Legendem, Bonobo czy Zero7. Produkował też pierwsze demo dla Amy Winehouse. Artysta wystąpi na głównej scenie Cavatina Guitar Festival 16 maja.

Brytyjską scene gitarową reprezentować będzie również Miles Kane – wokalista rockowego zespołu The Rascals i współtwórca projektu The Last Shadow Puppets (wraz z Alexem Turnerem z Arctic Monkeys). Jego solowy album „One Man Band” szybko trafił do czołówki brytyjskich list przebojów za sprawą singli „The Wonder” i „Baggio”. Muzyka Kane'a przesiąknięta jest rockowym brzmieniem lat '90-tych, na co wpływ mieli prawdopodobnie jego kuzyni, założyciele rockowej grupy The Coral, która ukształtowała się pod koniec XX wieku i zyskała popularność na samym początku lat '00. 15 maja, zaraz przed koncertem Miles'a Kane'a, na głównej scenie festiwalu pojawi się John J Presley – występujący solo gitarzysta i wokalista, poruszający się w charakterystycznej mrocznej, bluesowej stylistyce. Poza Brytyjczykami w programie znalazł się włoski gitarzysta jazzowy Matteo Mancuso, syn słynnego sesyjnego muzyka Vincenzo Mancuso. To jednak nie nazwisko, a umiejętności przyniosły muzykowi rozgłos, kiedy jako nastolatek, wraz z zespołem Snips, opublikował wykonanie utworu „The Chicken”, które obejrzały na YouTube miliony osób. Niedługo później Mancuso stał się stypendystą Berklee College of Music i podpisał kontrakt sponsorski z Yamaha Guitars. Od 2021 nieustannie koncertuje ze swoim triem, umacniając swoją pozycję jednego z najlepszych gitarzystów młodego pokolenia.

W programie nie zabraknie też polskich wirtuozów instrumentu. Wśród nich znajdzie się zwycięzca dziewiątej edycji Must Be The Music – Marcin Patrzałek. Nagrania gitarzysty często stają się internetowymi viralami, dzięki wręcz akrobatycznym umiejętnościom. Za sprawą światowych zasięgów i wystepowi w America's Got Talent, Patrzałka docenili światowi giganci gitary tacy jak Tom Morello z Rage Against The Machine czy Paul Stanley z KISS. Międzynarodową rozpoznawalnością może się także pochwalić Kinga Głyk, która wystąpi na scenie głównej 18 maja. Basistka promować będzie swój piąty album „Real Life”, współprodukowany przez Michaela League'a – założyciela Snarky Puppy. Głyk współpracowała już zresztą ze śmietanką światowego jazzu, m.in. dzieląc scenę z Marcusem Millerem. Wśród reprezentantów krajowej sceny znajdzie się ZALEWSKI, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, chociaż warto zwrócić uwagę, że poza solowym projektem, który przyniósł mu największą popularność, muzyk znany jest w świecie muzycznym jako jeden z najlepszych sesyjnych gitarzystów i wszechstronny multiinstrumentalista. W polskiej części programu znaleźli się też Bartek Królik – jeden z najważniejszych polskich producentów, stojący m.in. za nagraniami Sistars, Łąki Łan czy Agnieszki Chylińskiej, Skubas czy Tomasz Ziętek, który poza karierą aktorską pozostaje aktywnym song-writerem, wokalistą i gitarzystą. Wszyscy wspomniani wykonawcy wystąpią na scenie głównej, która mieści się w sali koncertowej Cavatina Hall. Obiekt jest aktualnie jedną z najlepiej brzmiących sal w Polsce, której konstrukcja zapewnia idealne warunki odsłuchowe w czasie występów akustycznych i większych produkcji, które obsługiwane są przez wielopoziomowy, nowoczesny system nagłośnieniowy, który pozwala m.in. śledzić ruchy muzyków i akustycznie odwzorowywać ich pozycję na scenie.