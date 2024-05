Animator w Poznaniu: AI, sztuka, film i atrakcje dla fanów japońskiej kultury

Poznański festiwal Animator każe nam w tym roku przemyśleć kwestie związane ze sztuczną inteligencją.

Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla artystów, czy szansą rozwoju, którą należy umiejętnie wykorzystać? Podobne pytania zadają sobie dziś twórcy na całym świecie, a Animator włącza się do debaty o relacji człowieka z AI i o cyfrowej przyszłości sztuki. – Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem „Sztuczna intuicja / artificial empathy” – tłumaczy Adriana Prodeus, dyrektorka artystyczna festiwalu. – Ogłosiliśmy open call, na który twórcy z całego świata nadesłali prace – zarówno stworzone narzędziami AI, jak i podejmujące temat w inny sposób. Jury przyzna nagrodę dla najciekawszego filmu w tej dziedzinie.

Także identyfikacja wizualna Animatora – barwne, transgatunkowe zwierzęta wyglądające jak postacie z baśni, które dopiero powstaną w przyszłości – została w tym roku stworzona przy użyciu narzędzi AI. Za jej kształt odpowiada niezależny projektant Jakub De Barbaro.

Oczywiście Animator to nie tylko debaty i panele dyskusyjne, lecz przede wszystkim wspaniałe kino, przypominające, jak wielkie możliwości narracyjne miały zawsze filmy animowane. Jak co roku zostanie zaprezentowanych ponad 300 tytułów w konkursach, retrospektywach i przeglądach tematycznych, a film krótkometrażowy, który zdobędzie grand prix w swojej kategorii, może potem ubiegać się o nominację do Oscara.

Tegoroczna edycja to również olbrzymia atrakcja dla wielbicieli kultury japońskiej. Jednym z gości będzie Masaaki Yuasa, czołowy twórca anime, którego filmy pokazywano m.in. na festiwalach w Wenecji i Rotterdamie. Jest artystą wszechstronnym, swobodnie przeskakującym między gatunkami, realizującym animacje zarówno dla widzów dorosłych, jak i dla dzieci (ma m.in. na koncie kilka odcinków serialu „Pora na przygodę”).