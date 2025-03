Wiosna z kulturą, czyli przewodnik „Polityki” po imprezach artystycznych

Dziennikarze „Polityki” podpowiadają, gdzie bywać, czego słuchać i o czym będzie się mówić w kulturze.

6.03–13.04 | Interdyscyplinarne | 16. Festiwal Nowe Epifanie | Warszawa

5.03–13.04 | Multimedia | Wystawa Frida Immersive | Hangar Czyżyny | Kraków

8.03–20.07 | Sztuka | Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem. Sztuka Rumunii z kolekcji Ovidiu Șandora | Międzynarodowe Centrum Kultury | Kraków

15.03–22.06 | Teatr | 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych | Teatr Powszechny w Łodzi | Łódź

20.03–25.05 | Sztuka | Mies van der Rohe Award 2025 | Muzeum Architektury | Wrocław

21–30.03 | Muzyka, Teatr | 45. Przegląd Piosenki Aktorskiej | Teatr Muzyczny Capitol | Wrocław

21.03–20.07 | Sztuka | Autoportrety | Muzeum Narodowe | Warszawa

21.03–4.05 | Sztuka | Hiperobiekty – Anna Bujak | BWA Wrocław | Wrocław

23–30.03 oraz 5.04 | Muzyka | Fryderyk Festiwal 2025 | Muzeum POLIN, NOSPR, Tauron Arena | Warszawa, Katowice, Kraków

26–30.03 | Muzyka | Festiwal Jazz Jantar | Sala Suwnicowa, Kino Żak oraz Galeria Żak | Gdańsk

28.03–25.05 | Sztuka | Wspólny krajobraz/Powitanie obcego | Galeria Arsenał | Białystok

29.03–31.05 | Muzyka | Żabson – Hollywood Smile Tour | Gdańsk, Poznań, Warszawa, Kielce, Katowice, Wrocław, Kraków

31.03–4.04 | Muzyka | Hooverphonic | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, WCK, Klub Stodoła | Szczecin, Wrocław, Warszawa

28.03–15.05 | Muzyka | Kwiat Jabłoni – Turnus Tour | Warszawa, Katowice, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Kraków, Poznań

Kwiecień

od 1.04 | Film | Has. Kroniki wyobraźni – przegląd filmów Wojciecha Jerzego Hasa | kina studyjne | wiele miast

2.04 | Muzyka | Benjamin Clementine – koncert | Palladium | Warszawa

3–6.04 | Muzyka | Zamilska On Tour | Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa

4–13.04 | Teatr | Jesus Christ Superstar Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a, reż. Agnieszka Płoszajska | Klub Od Nowa | Toruń

4–17.04 | Film | 16. LGBT+ Film Festival Poland 2025 | Warszawa, Wrocław, Bytom, Gdańsk, Kraków, Konin, Łódź, Szczecin

4.04 | Muzyka | Ariadna na Naxos Richarda Straussa i Hugona von Hoffmansthala, reż. Mariusz Treliński – premiera | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

4.04–25.05 | Sztuka | Głośna Cisza – Anna Orbaczewska | Państwowa Galeria Sztuki | Sopot

4.04–21.05 | Sztuka | Pszczoły nie widzą koloru czerwonego – Andrzej Bielawski | Państwowa Galeria Sztuki | Sopot

4.04 | Muzyka | Il trionfo del Tempo e del Disinganno Georga Friedricha Haendla, reż. Waldemar Raźniak – premiera | Polska Opera Królewska | Warszawa

5.04 | Teatr | Wicked Stephena Schwartza i Winnie Holzman, reż. Wojciech Kępczyński – premiera | Teatr Muzyczny ROMA | Warszawa

5–6.04 | Gry | One More Game – Wrocławski Festiwal Gier i Zajawek 2025 | Hala Stulecia | Wrocław

6–18.04 | Muzyka | 29. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena | Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

7–14.04 | Film | Timeless Film Festival Warsaw | Warszawa

8–9.04 | Muzyka | European Union Youth Orchestra, Gustav Mahler: „Zmartwychwstanie” | Lusławice, Warszawa

8.04–29.06 | Sztuka | Hołd 500. Historia – Kultura – Pamięć | Muzeum Zamkowe w Malborku

10–13.04 | Komiks | 24. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej | NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu | Poznań

10–12.04 | Muzyka | SEA YOU 3city Music Showcase | Gdański Teatr Szekspirowski | Gdańsk

11–26.04 | Muzyka | The Dumplings Orkiestra | Stary Maneż, NFM, Klub Studio, Klub Stodoła | Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa

11.04–20.07 | Sztuka | Drogi do Jerozolimy | Muzeum Narodowe | Warszawa

od 11.04 | Interdyscyplinarne | Harry Potter: The Exhibition | Alvernia Planet | Nieporaz (pod Krakowem)

11.04 i 26.04 | Teatr | Skóra po dziadku, autorstwa i w reż. Mateusza Pakuły – premiera | Teatr Łaźnia Nowa, Teatr im. Żeromskiego | Kraków, Kielce

12.04 | Teatr | Hamlet Williama Szekspira, reż. Jan Englert – premiera | Teatr Narodowy | Warszawa

13.04–24.08 | Sztuka | Fenomenalny. Zdzisław Beksiński | Muzeum Narodowe – Pawilon Czterech Kopuł | Wrocław

13–20.04 | Muzyka | 22. Festiwal Misteria Paschalia | Kraków, Tyniec oraz Wieliczka

15.04 | Muzyka | Kaytranada – Timeless Tour | Torwar | Warszawa

15–23.04 | Muzyka | II Festiwal Klasyka Warszawy | Łazienki Królewskie | Warszawa

16–20.04 | Muzyka | Festiwal Actus Humanus Resurrectio | Gdańsk

23–26.04 | Muzyka | Wszystkie Mazurki Świata | Warszawa

23–26.04 | Film | 30. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia | Wrzesiński Ośrodek Kultury | Września

23–27.04 | Muzyka | 61. Jazz nad Odrą | Impart Centrum i Vertigo Jazz Club & Restaurant | Wrocław

24–26.04 | Muzyka | Next Fest music showcase & conference | Poznań

24.04 | Film, Muzyka | „Nosferatu – symfonia grozy” z muzyką Jozefa van Wissema na żywo | Kino Muranów | Warszawa

25.04–4.05 | Film | 18. Mastercard OFF CAMERA | Kraków

25.04–18.01.2026 | Sztuka | Magdalena Abakanowicz | Zamek Królewski na Wawelu | Kraków

25.04 | Taniec | Kreacje 17. – 17. Warsztat Choreograficzny | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

25.04 | Muzyka | Behemoth + Satyricon + Rotting Christ: The Unholy Trinity Tour 2025 | Hala Stulecia | Wrocław

26.04–11.05 | Muzyka | 31. Bydgoski Festiwal Operowy | Opera Nova | Bydgoszcz

26.04 | Muzyka | Duch wojewody. Wersja koncertowa Ludwika Grossmana, reż. Cezary Tomaszewski – premiera | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

26.04 | Teatr | Sceny z życia małżeńskiego Ingmara Bergmana, reż. Katarzyna Minkowska – premiera | Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej | Kraków

26.04 | Muzyka | Carmen, choreografia Johan Inger – premiera | Opera Nova | Bydgoszcz

28.04 | Muzyka | Heroes Orchestra | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza | Szczecin

Maj

1.05 | Muzyka | Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa | Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego | Olsztyn

1–3.05 | Muzyka | 3-Majówka | Hala Stulecia oraz Pergola | Wrocław

6–8.05 | Muzyka | Rod Stewart – Live In Concert One Last Time | ERGO Arena, TAURON Arena | Gdańsk, Kraków

8–16.05 | Muzyka | Festiwal Katowice Kultura Natura | NOSPR | Katowice

9–18.05 | Film | 22. Millennium Docs Against Gravity | Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Bydgoszcz, Łódź, Gdynia

9.05–26.10 | Sztuka | Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a | Muzeum Narodowe | Warszawa

10.05 | Muzyka | Tyler, The Creator – Chromakopia: The World Tour | Tauron Arena | Kraków

10.05 | Muzyka | Ghost: World Tour 2025 | Atlas Arena | Łódź

10.05–16.06 | Muzyka | Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu | Warszawa

11–18.05 | Teatr | 43. Festiwal Szkół Teatralnych | Łódź

14.05–15.06 | Sztuka | 21. Biennale Sztuki Mediów WRO 2025 Qualia | Centrum Sztuki Wro | Wrocław

15–18.05 | Literatura | Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie | PKiN oraz plac Defilad | Warszawa

15–18.05 | Komiks | Komiksowa Warszawa 2025 | PKiN oraz plac Defilad | Warszawa

16.05 | Muzyka | Romeo i Julia. Wersja koncertowa Charlesa Gounoda – premiera| Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

16–24.05 | Muzyka | 12. Musica Electronica Nova | NFM | Wrocław

16–25.05 | Sztuka | Dni Sztuki Współczesnej | Białystok

16.05–15.06 | Literatura | Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki | Warszawa, Wrocław

17–18.05 | Interdyscyplinarny | Noc Muzeów 2025 | Cała Polska

17–31.05 | Teatr | 45. Warszawskie Spotkania Teatralne | Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka | Warszawa

20–25.05 | Sztuka | Łódź Design Festival | Łódź

20–21.05 | Muzyka | 2 Nights with Bonnie ’Prince’ Billy | Pardon To Tu | Warszawa

22 i 23.05 | Muzyka | Chicago Symphony Orchestra | NFM | Wrocław

22.05 | Muzyka | Hoshii – koncert premierowy | Jassmine | Warszawa

24.05 | Muzyka | Wielka Gala Jubileuszowa Filharmonii Śląskiej – Kilar industrialnie/Mahler „Symfonia Tysiąca” | Spodek | Katowice

25.05–1.06 | Film | 65. Krakowski Festiwal Filmowy | Kraków

25.05 | Muzyka | Jerry Harrison & Adrian Belew – Remain in Light Tour | Progresja | Warszawa

28–31.05 | Muzyka | Festiwal KODY | Lublin

29.05–1.06 | Teatr | Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka | Łomża

29.05–1.06 | Interdyscyplinarne | 5. PERSONA – Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki Kobiet – Jadwiga Stańczakowa | Mazowiecki Instytut Kultury | Warszawa

30–31.05 | Muzyka | Orange Warsaw Festival | Tor wyścigów konnych Służewiec | Warszawa

30–31.05 | Muzyka | Ambrose Akinmusire | Jassmine | Warszawa

30.05–6.06 | Teatr | 29. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt | Teatr im. Wilama Horzycy | Toruń

30.05–1.06 | Literatura | Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu” oraz Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego | Gdańsk

31.05 | Muzyka | Matteo Bocelli – Summer Nights Tour | Atlas Arena | Łódź

31.05–1.06 | Komiks | Małopolski Festiwal Komiksu 2025 | Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej | Kraków

Czerwiec

3–4.06 | Muzyka | Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour | Tauron Arena | Kraków

4–7.06 | Muzyka | Mystic Festival | Stocznia Gdańska | Gdańsk

6–7.06 i 27–28.06 | Muzyka | ZORZA – Festiwal Dawida Podsiadły | Malta Komandoria, AWF Wrocław | Poznań, Wrocław

6.06 i 8.06 | Muzyka | Andrea Bocelli | ENEA Stadion oraz Tarczyński Arena | Poznań, Wrocław

9–14.06 | Film | 44. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film | Koszalin

11–15.06 | Interdyscyplinarny | Festiwal Ephemera | Warszawa

12.06 | Taniec | Juvenalia 4. – występ grupy PBN Junior – premiera | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

13–15.06 | Interdyscyplinarny | Festiwal Fantastyki Pyrkon 2025 | MTP | Poznań

17.06 | Muzyka | Justin Timberlake | PGE Narodowy | Warszawa

18.06 | Muzyka | Kylie Minogue | Atlas Arena | Łódź

18.06 | Taniec | Prometeusz, chor. Krzysztof Pastor, w wyk. Polskiego Baletu Narodowego – premiera | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa

19–22.06 | Muzyka | Tauron Nowa Muzyka | Katowicka Strefa Kultury | Katowice

19–21.06 | Muzyka | ING Silesia Beats | Park Śląski | Chorzów

20–28.06 | Interdyscyplinarny | 35. Malta Festival | Poznań

21.06 | Muzyka | Rock The Square Festiwal | Plac Teatralny | Lublin

27.06 | Muzyka | Europejskie Święto Muzyki (finał prezydencji) | Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków, Rzeszów