Jubileusz Art Basel. Jak szwajcarskie targi sztuki zamieniły się w globalną machinę

W Bazylei rusza jubileuszowa edycja Art Basel. Do Szwajcarii zjechało niemal 300 galerii z całego świata. Tradycyjnie jest też kilka z Polski.

Art Basel to najsolidniejsza marka w branży targów sztuki. Pierwsza edycja odbyła się w 1970 r. Na świecie królował konceptualizm, który z kapitalizmem i szeroko pojętą komercjalizacją był raczej na bakier. Zglobalizowany rynek sztuki był dopiero pieśnią przyszłości. Trzy lata wcześniej w Kolonii, w ówczesnych Niemczech Zachodnich, odbyły się targi Kunstmarkt Köln (obecnie Art Cologne), uważane za pierwszą tego typu imprezę.

Czytaj też: Abu Zabi jako nowe Bilbao? Na pustyni wyrasta właśnie miasto muzeów

Ekspansja bez końca

Trójka galerzystów z Bazylei, miasta wówczas kojarzącego się raczej z bankami niż sztuką, idąc za przykładem z RFN, postanowiła zorganizować własne targi. Byli to Ernst Beyeler, Trudl Bruckner i Balz Hilt. Impreza ściągnęła 90 galerii z dziesięciu państw, przybyło kilkanaście tysięcy gości. Nazywała się po prostu „Art”, sztuka. Dobry początek to połowa sukcesu – 55 lat później mamy tego potwierdzenie.

Przedsięwzięcie rozrosło się do skali międzykontynentalnej. Najpierw na początku lat 2000. targi pojawiły się w Miami Beach, w 2013 doszło do pierwszej edycji w Azji (w Hongkongu). Od 2022 Art Basel jest w Paryżu. Co się tyczy samej Bazylei, obok Art Basel wyrosły inne targi, m.in. Liste (od 1996) oraz VOLTA, świętująca 20-lecie. Kolejna jakże wymowna miara sukcesu.

A ekspansja nie ma końca. Niedawno ogłoszono, że w lutym 2026 r. odbędzie się pierwsza edycja targów w Dosze. Podobno o organizację ze stolicą Kataru biła się stolica ZEA, czyli Abu Zabi. Mają Luwr, będą mieć Muzeum Guggenheima, własnego Art Basel się nie doczekali.

Odnotujmy, że huczne obchody półwiecza w 2020 r. pokrzyżował koronawirus. Targi odbyły się w wersji wirtualnej – jeden jedyny raz.

W kontekście Art Basel warto dodać kilka słów o Fondation Beyeler. Zbieżność nazwisk nie jest ani trochę przypadkowa. Słynny gmach projektu Renzo Piano pod koniec lat 90. powstał z inicjatywy Ernsta Beyelera. Szwajcarski marszand, ojciec założyciel nowoczesnych targów sztuki, zmarł w 2010 r. Fundacja jego imienia, położona w mieście Riehen kilka kilometrów od centrum Bazylei, nadal stanowi czołową atrakcję w okolicy – dla wielbicieli sztuki i nie tylko.

Czytaj też: Od historii kobiet po dizajn. Tych muzeów w Polsce brakuje najbardziej