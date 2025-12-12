Twórcy AI ludźmi roku „Time’a”. To architekci przyszłości, ale jakiej?

Wybierając ludźmi roku 2025 „Architektów AI”, magazyn „Time” odnotował czasy, w których żyjemy. Sztuczna inteligencja rozgościła się w naszym życiu. Pytanie na jak długo?

Okładkowy obraz autorstwa Jasona Seilera jest zarówno irytujący, jak i celny. Nawiązuje do klasycznej fotografii „Lunch atop a Skyscraper” z 1932 r., przedstawiającej podczas przerwy w pracy robotników budujących wieżowiec, Siedzą na stalowej belce, bez żadnych zabezpieczeń, w tle Nowy Jork. Oto prawdziwe ludzkie koszty kapitalistycznego postępu. Malując w ich miejscu biznesmenów z branży IT, autor stawia narrację na głowie – oto ludzie, którzy w związku ze swoją działalnością nie ponoszą żadnego ryzyka. Przeżucie i wyplucie rozpoznawalnego dzieła ilustruje sposób, w jaki działają modele językowe AI.

Ludzie z belki

Kto trafił na okładkę? Od lewej:

Mark Zuckerberg, twórca Facebooka i prezes firmy Meta. Po fiasku zwrotu ku „metawersowi”, w pogoni za nowinkami postanowił zainwestować w „superinteligencję” – 14.3 mld dol. trafiło do firmy Scale.

Lisa Su, szefowa AMD od 2014 r. Firma wprowadza nowy chip AI. Rywalizując z Nvidią, zawarła miliardowe umowy, m.in. z OpenAI.

Elon Musk kieruje xAI, twórcą chatbota Grok, budowanego w potężnym centrum danych w Tennessee. Mami odbiorców animowanymi awatarami i wizją androidów.

Jensen Huang, szef Nvidii, produkującej karty graficzne. Kiedyś dla graczy, później – dla górników kryptowalut. Dziś firma napędza AI, jej wynosi obecnie 5 bln dol.

Sam Altman, prezes OpenAI. Twórca rewolucyjnego ChataGPT.

Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, laureat Nobla 2024. Autor przełomowych systemów AI przewidujących zwijanie białek. Współtwórca platformy Gemini, wbudowanej w wyszukiwarkę Google.

Dario Amodei, prezes Anthropic, współzałożyciel firmy. Kieruje rozwojem asystenta AI Claude, kierowanego do klienta biznesowego, np. programistów.

Fei-Fei Li, profesorka Stanford i „matka chrzestna AI”. W 2024 r. założyła World Labs, rozwijającą przestrzenną inteligencję. Jej model Marble generuje i edytuje trójwymiarowe środowiska z tekstu, zdjęć czy wideo.

My i oni

To firmy, które zajmują się hardwarem i softwarem, budując świat, w którym żyjemy – czy tego chcemy, czy nie. Na tej okładce zabrakło wszystkich, którzy nakarmili AI swoimi danymi, twórczością, tekstami, głosem i zdjęciami. Może dlatego, że już na niej byliśmy – w 2006 r. – jako zbiorowość twórców Internetowych z czasów Web 2.0. Kto by się spodziewał, że ten społecznie wzniesiony gmach z treści zostanie skonsumowany przez kapitalistyczne machiny! Warto pamiętać – patrząc zwłaszcza na chętnie wypominane okładki z Hitlerem czy Trumpem – że tytuł „osoby roku” mówi tylko o wielkości wpływu, jaki ma się na świat, a nie o tym, czy jest on pozytywny, czy negatywny.