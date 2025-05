Recenzja płyty: Tamino, „Every Dawn's a Mountain”

Belgijski Buckley zgłębia swoje egipskie korzenie przy okazji życiowych rozliczeń.

„To nasz najciekawszy pieśniarz młodego pokolenia” – pisał mi jakieś osiem lat temu zaprzyjaźniony belgijski krytyk muzyczny. Tamino wygrywał kolejne lokalne konkursy dla debiutantów, a wkrótce potem zasypały go zaproszenia na europejskie festiwale – dwa lata temu gościł też na katowickim Offie.

Selekcjonerów i publiczność zjednał sobie głębokim barytonem, z którego zwykł płynnie przechodzić w falset, czemu też zawdzięcza porównania do Jeffa Buckleya. Wyróżniają go też bliskowschodnie akcenty – Tamino to wnuk znanego egipskiego śpiewaka i chętnie się do tej spuścizny odwołuje. Swój debiut nagrywał z muzykami z Syrii i Iraku, a na nowej, trzeciej płycie „Every Dawn's a Mountain” gitarę akustyczną w części utworów zamienia na ud, czyli tradycyjną lutnię arabską.

28-latek rozpamiętuje tu swoje dotychczasowe życiowe straty, meandrując między minimalizmem „Willow” rozpisanego na struny i głos a smyczkowym przepychem „Babylonu”, z rzadkimi żwawszymi fragmentami w rodzaju walczyka „Sanctuary” z udziałem Mitski, u boku której ostatnio objeżdżał Amerykę. Ale jesienią wróci do Europy, by zagrać między innymi w Warszawie.

Tamino, Every Dawn's a Mountain, Virgin