Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: Flying Wild Hog

Gra „Trek to Yomi” zebrała przychylne opinie przede wszystkim dzięki obranemu kierunkowi artystycznemu i jego dojrzałej realizacji.

Spektakularna tegoroczna ekspansja studia Flying Wild Hog może budzić uznanie. Premiery doczekały się aż cztery tytuły: „Shadow Warrior 3”, „Space Punks”, „Trek to Yomi” oraz „Evil West”. Duże zainteresowanie wzbudziła gra debiutantów – młodego, utworzonego dopiero w 2018 r. rzeszowskiego oddziału warszawskiej firmy (Flying Wild Hog istnieje od 2009 r.). „Trek to Yomi” zebrał przychylne opinie przede wszystkim dzięki obranemu kierunkowi artystycznemu i jego dojrzałej realizacji. „Czarno-biały, ziarnisty w stylu dawnych filmów obraz, Japonia okresu Edo, heroiczna opowieść o samuraju podążającym drogą miecza” – pisał recenzent POLITYKI. „O atrakcyjności gry polskiego studia Flying Wild Hog decyduje jej sugestywność. Bohaterowie mówią głosami japońskich aktorów, a lokacje i protagoniści nawiązują do realiów historyczych lub mitologii religii shintō, czego pilnowała japońska konsultantka. Deklarowana inspiracja klasyką samurajskiego kina spod ręki takich mistrzów, jak Teinosuke Kinugasa, Akiro Kurosawa czy Masaki Kobayashi, także nie budzi wątpliwości, co koneserzy gatunku z pewnością docenią”. Estetykę tej gry docenili także jurorzy Paszportów POLITYKI. „Hołd oddany samurajskim filmom Kurosawy” – pisał Mirosław Filiciak. Izabela Pogiernicka chwaliła „Trek to Yomi” jako „najbardziej stylową polską grę roku”.

Do tego sukcesu w dużej mierze przyczyniły się dwie osoby: Marcin Kryszpin i Grzegorz Szczygieł. Ten pierwszy, ur. w 1985 r. absolwent Politechniki Rzeszowskiej, pochodzi ze Skopania, ale od wielu lat mieszka i pracuje w Rzeszowie. W 2018 r. został założycielem i Game Directorem rzeszowskiego oddziału Flying Wild Hog. Grzegorz Szczygieł, ur. w 1983 r. w Rzeszowie absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pracował przy postprodukcji wielu polskich i europejskich filmów fabularnych oraz kilkudziesięciu reklam telewizyjnych. Z branżą gier wideo związany jest od 2005 r. Z rzeszowskim oddziałem Flying Wild Hog, gdzie pracuje jako Art Director – od początku. To on jest odpowiedzialny za wizję artystyczną w „Trek to Yomi”. Sam określa siebie jako pasjonata grafiki cyfrowej i motoryzacji.

Pozostałe nominacje w kategorii kultura cyfrowa: Anna i Jakub Górniccy (Outriders) i Mateusz Skutnik

