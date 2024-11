Regulamin plebiscytu: Paszport Czytelników POLITYKI

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem plebiscytu do chwili zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.