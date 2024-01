Muzyka popularna: Hania Rani laureatką Paszportów POLITYKI

Za prowadzenie szerokiej publiczności w rejony, które nie kojarzyły się dotąd z masowością.

Nagroda za prowadzenie szerokiej publiczności w rejony, które nie kojarzyły się dotąd z masowością. Za imponujący rozwój własnej estetyki, a wreszcie autorskie łączenie gatunków i muzyki z tekstem.

Hania Rani (ur. 1990 r.) – pianistka i kompozytorka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Grała w duecie Tęskno, stale współpracuje też z Dobrawą Czocher, z którą wspólnie nagrywały dla prestiżowej Deutsche Grammophon. Solową karierę, rozpoczętą od albumu „Esja” (2019 r.), od razu wydanego i docenionego za granicą, też prowadzi w pewnym rozdarciu między inspiracjami muzyką poważną a rozrywkową. Do Paszportu POLITYKI była już nominowana w 2019 r., ale od tamtej pory na dwóch kolejnych płytach z solowym repertuarem bardzo zmieniła swój styl – z kameralnych utworów pianistycznych przeszła do form bardziej rozbudowanych, włączających brzmienia elektroniczne, piosenkowych (sama wykonuje partie wokalne). To wszystko słychać na albumie „Ghosts”, który wydaje się ukoronowaniem tych zmian, będących – zdaniem samej artystki – jedyną stałą w życiu.

W kategorii Muzyka popularna nominowani byli także Furia i Łona.

***

Partnerem kategorii MUZYKA POPULARNA są Katowice – kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2029.