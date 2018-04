Umarłeś? Jest dla ciebie aplikacja. Oto jak wygląda wirtualne życie po śmierci

Tekst ukazał się w POLITYCE w październiku 2013 r.

Tylko w 2012 r. swoje osie czasu na Facebooku osierociło 3 mln użytkowników. Tysiące uczestniczyło w zdarzeniu: wypadek. Zakładając, że FB nie osieroci nas szybciej, za sto lat może straszyć pół miliarda duchów. Z 18 mln ocyfrowanych Polaków, 14 mln ma profile na FB. Jedyną wspólną cechą ich wszystkich jest to, że umrą. Serwery już konsumują ten ostatni event.

Więc jeśli jeszcze żyjesz, zadbaj o cyfrowe porządki przed śmiercią. Żebyś nie skazał się na wieczne fruwanie w hałdach pikseli.

Czyściec kondolencji

Udomowiony Internet ma 10 lat. Jeszcze dzieciak. Ci, którzy przeszli w stan nieaktywny, gdy jeszcze wyrastał z pieluch, nie mogli o siebie zadbać.

Osieroceni aktywni modyfikowali ich foty w Naszej Klasie na odcień sepii i przewiązywali je w rogu czarnym aksamitem. Trzymając martwe konta w żelaznym uścisku, przeciągali niby-istnienie. Psychologowie mówią, że to pozwala aktywnym przetrawić żałobę.

Więc zawieszeni w sepii na okoliczność 1 listopada przewijali strumienie wrzucanych kondolencji w stylu: „na zawsze w naszych sercach”. Ale przynajmniej wiadomo było, że nie żyją.

Zrobiło się makabrycznie z nadejściem FB, gdy duchy zaczęły wpraszać się do grona znajomych. Albo fruwać jako lubiący to. Dla administratorów przecież żyjący.

Bo kogo poinformować, żeby wykasował – weźmy – ciocię? Serwer w Indiach, Kalifornii czy Irlandii? Że w środę był pogrzeb, a w sobotę FB przypomina aktywnym: złóż cioci urodzinowe życzenia. I czy usunięcie jej z listy znajomych będzie nietaktem? A ciocine wpisy na naszej osi czasu? To trochę tak, jakby pozbyć się pamiątek.

Śmierć przyparła serwery do muru. Musiały jakoś zsynchronizować technologię z losem nową aplikacją. Pierwszy był FB. W 2009 r. dodał usługę pochowaj profil/lub upamiętnij. Jeśli to drugie, w formularzu kontaktowym dołącz akt zgonu/lub link do nekrologu w lokalnej prasie. Nieaktywni już nie będą żywych zaczepiać. Tylko wisieć sobie w opcji „In memoriam”.

Czyli: koniec nowych zdarzeń. FB przestaje wysyłać na twoją oś czasu automatyczne horoskopy. Trwasz onlajn na ścianie pamięci i odbierasz wiadomości. Matki wrzucają ci na ścianę smutne wiersze i daty kolejnych nabożeństw. Żony – wasze piosenki i fotki ładnie rosnących dzieci. Kumple palą wirtulańce [*]. Jesteś w kontakcie tylko z tymi, których za życia dodałeś do listy.

O stosunek do swojego pozagrobowego onlajn przepytano Brytyjczyków. 43 proc. jest za skasowaniem życia. 20 proc. nie zastanawiało się. 20 proc. nie ma nic przeciwko oglądaniu ich profili. 16 proc. chce być dostępna z opcją pośmiertnego komentowania.

Wizerunkowo polscy nieaktywni wyglądają w necie mocno passé w stosunku do Ameryki. Tam fruwanie w opcji In memoriam to przebrzmiałe memento. Idą w pośmiertną interaktywność.

Ziemia pozagrobowo

Najdłużej żyją (i umierają) na FB Amerykanie. Już od 9 lat. Ich nieaktywni to duży target. W 2012 r. owdowiało po nich 580 tys. profili. Potencjalnie nieaktywni z Ameryki mogą przebierać w usługach kasowania/trwania życia: www.ifidie; www.deadsocial; www.legacylocker; www.deathswitch.

Każda chce obsłużyć śmierć. Konkurują. Robią deale z prawnikami spisującymi testamenty. Reklamują się: „Do tej pory musiałeś być skazany na śmierć albo mieć status wielkiej gwiazdy, aby opuścić świat ze słynnym ostatnim słowem”. ­Instruują, jak dopiąć cyfrowy los.

Dopinanie. Krok jeden: zapisz, czego życzysz sobie dla twoich śladów w sieci, fotek na Picassie, filmików na YouTube, które loginy/hasła do onlajn przekazać żonie, jakich nigdy w życiu.

Krok dwa: nagraj/napisz pożegnalne wiadomości. Na pewno każdemu masz coś innego do powiedzenia. Podziękuj rodzicom. Żonie. Kochance (?). Przestrzeż przed życiem dzieci. Mów, co chcesz. Przecież już nie żyjesz, np. (to do przyjaciół): „No to, kurwa, skonałem, ruszcie zadki na mój pogrzeb”. Wrzuć cyniczny dowcip. Ulubiony cytat. Sekret skrywany przez całe życie. Wyjaśnij nieporozumienia. Wreszcie powiedz szefowi w pracy, co myślisz o tym starym durniu. Niech odkryją cię na nowo. Dla dalszych znajomych skonfiguruj autoodpowiedzi, że – niestety – umarłeś.

Krok trzy: zdeponuj hasła do ostatniej e-woli u aniołów powierników. Aplikacja uruchomi się automatycznie zaraz po tym, jak wybrani aniołowie (przynajmniej dwóch, żeby nie było wątpliwości) wrzucą info o twoim zgonie. Usługodawcy obiecują, że będziesz miał ubaw patrząc, jak znajomi lajkują sobie twoją śmierć. Roczny abonament za zdeponowanie e-woli ok. 30 dol. Jednorazowy na całe życie – 300.