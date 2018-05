Jak rozruszać mózg przed maturą? Te aplikacje skutecznie pobudzają szare komórki

Wiele osób marzy o umyśle ostrym jak brzytwa. Ale tylko niewielka część z nich jest na tyle systematyczna, żeby konsekwentnie trenować swój mózg. Niemniej nawet krótki trening, w trakcie którego postawimy nasze szare komórki w stan wysokiej gotowości, może pomóc w lepszej mobilizacji przed egzaminem maturalnym.

Te 5 aplikacji może pomóc w błyskawicznej przedmaturalnej rozgrzewce, ale warto o nich pamiętać również po okresie egzaminów.

Trening mózgu jest równie ważny jak ćwiczenie mięśni, a efekty widać już po pierwszym miesiącu. Należą do nich: lepsza pamięć, szybsze przyswajanie nowych informacji i większe możliwości poznawcze. Warto spróbować!

Jak ćwiczyć mózg?

Istnieje wiele sposobów na zachowanie umysłu w doskonałej formie. Kluczem jest systematyczność i robienie czegoś, co różni się od codziennych obowiązków. Pracujesz z liczbami? Spróbuj nauczyć się na pamięć wiersza. Jesteś humanistą? Zaopatrz się w gruby zeszyt sudoku. Innymi propozycjami może być granie na instrumencie, szachy, zagadki logiczne, a nawet przełożenie widelca do drugiej ręki podczas posiłku.

Jeżeli żadna z tych propozycji nie trafia do Państwa uznania, można pójść z duchem czasu i zaopatrzyć się w jedną z niżej opisanych aplikacji na smartfona. Zdania specjalistów co do ich skuteczności są podzielone, ale jedno jest pewne. Pobudzą mózg skuteczniej niż Candy Crush Saga, a przy okazji dostarczą niezbędnej duszy rozrywki.

Przedstawione aplikacje działają w języku angielskim, co może stanowić utrudnienie dla osób, które nie są w tym języku biegłe. Z drugiej strony jest to dodatkowa trudność, która jeszcze mocniej stymuluje mózg. A oto aplikacje:

Peak

Peak jest jedną z najciekawszych aplikacji pomagających trenować mózg. Sam program jest bezpłatny, ale aby osiągnąć pełnię możliwości aplikacji, trzeba wykupić płatną subskrypcję. Co ciekawe, do 24 kwietnia 2016 roku cały dochód, który przeznaczą Państwo na zakup subskrypcji Peak, zostanie przekazany fundacji WWF zajmującej się ochroną zwierząt (w tym polskich rysi i wilków).

Gry dostępne w aplikacji są mocno zróżnicowane i oprócz treningu umysłu oferują świetną rozrywkę. Osiągnięte przez nas wyniki są przedstawiane za pomocą diagramów, które w przejrzysty sposób informują o naszych postępach w rozwoju mózgu.

Aby zacząć trening, należy założyć konto i określić, na jakim rodzaju treningu mózgu najbardziej nam zależy. Wyboru możemy dokonać wieloma dziedzinami, w tym treningiem pamięci, koncentracji czy rozwiązywania problemów. Po stworzeniu konta aplikacja każdego dnia zaproponuje nam kilka minigier, które pobudzą różne obszary mózgu. Gry mogą zmieniać się z czasem, podobnie jak wyzwania w nich zawarte. Wszystko to uzależnione jest od naszych postępów.

Elevate

Elevate jest porządną aplikacją z bardzo intuicyjnym interfejsem. Posiada ponad 30 różnego rodzaju minigier, które pozwolą na przetestowanie pamięci, koncentracji i wielu, wielu innych zdolności. W przeciwieństwie do innych aplikacji Elevate kładzie nacisk na rozwój konkretnych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie czy rozwiązywanie zagadnień matematycznych. Ze względu na to, że jest dostępna w języku angielskim, może stanowić świetną alternatywę dla kursu języka.

Twórcy twierdzą, że wystarczy korzystać z aplikacji 4 razy w tygodniu, aby w znacznym stopniu poprawić nasze umiejętności. O treningu przypomni nam bardzo funkcjonalny system powiadomień, co utrudni celowe „przeoczenie” kolejnej rozgrywki i pomoże wytrwać w mocnym postanowieniu treningu.

Lumosity

Weteran aplikacji do treningu mózgu i główny konkurent Peak. Zasady korzystania z Lumosity są niemal identyczne jak w przypadku pierwszej opisanej aplikacji.

Ściągamy darmową apkę, zakładamy konto i otrzymujemy dostęp do kilku minigier dziennie oraz do tablicy z naszymi postępami. Lumosity jest aplikacją stworzoną przez naukowców i jest wykorzystywana w wielu badaniach na całym świecie. Obecnie korzysta z niej ponad 70 milionów ludzi.

Producenci zapewniają, że nawet 15-minutowy trening, wykonywany 3 razy w tygodniu, przyniesie olbrzymie rezultaty.

Fit Brains Trainer

Aplikacja posiada ponad 35 gier, pogrupowanych w różne sesje treningowe, dzięki czemu trudniej się znudzić odbywanymi treningami.

Aplikacja umożliwia ćwiczenia pamięci, koncentracji, języka oraz innych umiejętności, które pozwolą zachować umysł w dobrej formie.

Co ciekawe, Fit Brains Trainer oferuje też ciekawy trening inteligencji emocjonalnej (EQ). Podobnie jak w przypadku pozostałych aplikacji, pobranie programu jest darmowe, jednak pełen dostęp do zawartości otrzymujemy po zakupie subskrypcji.

Cognito

Aplikacja Cognito w największym stopniu przypomina klasyczną grę komputerową. Ma jednak wyraźniejszy rys fabularny, a gracz jest zmuszony stawić czoła tajnym agentom i globalnym spiskom ciemnych sił. Dzięki temu łatwo zapomnieć, że właśnie przechodzimy przez wyczerpujący trening mózgu.

Mimo tego aplikacja trenuje naszą pamięć, umiejętność logicznego myślenia i rozwija słownictwo. Jeżeli podstawowa (darmowa) wersja aplikacji okaże się zbyt prosta, zawsze można wykupić subskrypcję, która otworzy możliwość bardziej złożonej rozgrywki.