10 rzeczy, których rodzice nie wiedzą o nastolatkach

Rodzice nie rozumieją, że nie wszystkie nastolatki słuchają Justina Biebera lub Gangu Albanii

Biberomani i fani Popka to potężna rzesza ludzi, mająca za sobą tysiące followersów w mediach społecznościowych. Na ich koncertach szaleją głównie nastolatki, których rodzice z reguły odnoszą się do gustu swoich dzieci ze sporą rezerwą. Dobrą wiadomością dla rodziców jest to, że szaleństwo nie dotknęło wszystkich nastolatków. I warto o tym pamiętać, zanim zaczniemy pochopnie posądzać nasze pociechy o brak dobrego smaku.

Rodzice nie rozumieją, że nastolatki wiedzą o tym, że ich rodzice też nie byli aniołami

Dzieci wiedzą. To może być przerażające, ale mimo usilnych zapewnień o doskonałych wynikach w szkole i nieustających wykładów zaczynających się od klasycznej frazy „ja w twoim wieku...”, każdy nastolatek wie, że ich rodzice mają sporo za uszami.

Imprezy ze znajomymi, kiepskie stopnie, nieprzestrzeganie rodzicielskiej godziny policyjnej, żarty i głupie dowcipy w szkole. Lista wykroczeń jest długa, a rodzice nieumiejętnie zacierają ślady. W końcu kto nie ma w domu starych zdjęć z licealnych potańcówek lub zakurzonego indeksu z kilkoma dwójami w środku? A nastolatki są sprytne i widzą wszystko...

Rodzice nie rozumieją, że nie muszą przepraszać za przeklinanie

Przepraszanie, zastępowanie przekleństw wymyślnymi epitetami takimi jak „kurza stópka”, a nawet wypikiwanie brzydkich wyrazów na wzór telewizji. Takie są najczęstsze metody rodziców na uchronienie delikatnych uszu swoich dzieci przed nagłym napadem rodzicielskiego gniewu.

W końcu każdy rodzic chce być przykładem dla swojej pociechy, prawda? Z tym że nastolatki wcale takie delikatne nie są, a przy żargonie internetowych komentarzy „kurza stópka” wydaje się zwyczajnie śmieszna. Dlatego żeby uniknąć wymownego wzroku naszej pociechy, warto wbić sobie do głowy, że nastoletnie uszka wcale takie delikatne nie są.