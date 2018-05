Istnieje dziewięć typów pracowników. Którym jesteś?

Znajomość reguł panujących w korporacjach i miejscach, które z korporacjami niewiele mają wspólnego, w Polsce wydaje się szczególnie ważna. Uchodzimy za (niemal) najpracowitszych na świecie. W pracy spędzamy średnio 40,2 godziny tygodniowo.

Najwięcej pracują przy tym ci, którzy zarabiają poniżej 3 tys. zł, i ci, którzy zarabiają powyżej 7,5 tys. zł. Sporo pracują też osoby, które zatrudniają się same (ok. 40 godzin tygodniowo). Z badań firmy Siedlak&Siedlak wynika zresztą, że wcale nie pracujemy dla zarobku – a przynajmniej nie taka odpowiedź nasuwa się nam w pierwszej kolejności. Pracujemy, „bo jest za dużo roboty”. Jednocześnie jednak chcielibyśmy pracować mniej – 8-godzinny dzień pracy, zwłaszcza jeśli jest od czasu do czasu wydłużany, przeszkadza co piątemu Polakowi.

Czy równie ważne co poczucie obowiązku (jeśli przyjąć, że „za dużo roboty” właśnie to oznacza) jest to, jakimi ludźmi się w miejscu pracy otaczamy? Naturalnie. I powinni zdać sobie z tego sprawę zwłaszcza szefowie, przełożeni, dyrektorzy i prezesi. Większość badań bowiem potwierdza, że pracownik zmotywowany jest 50 proc. bardziej skuteczniejszy. Tyle że te same metody motywowania pracowników nie sprawdzają się w każdym przypadku – ludzie są różni.

James Sale, ekspert od spraw zarządzania i motywowania w miejscu pracy, dzieli pracowników na 9 typów. Każdy ma inne zalety (i słabości), każdego też w inny sposób należy motywować.

Oto 9 typów pracowników – podajemy za „Guardianem”:



1. Człowiek, który lubi stawiać sprawy jasno. Filozof. Pracownik, który ceni przewidywalność, poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Takie zatem powinno być jego miejsce pracy – dobrze zorganizowane. Co oznacza, że obowiązki należy dokładnie określić, ujednoznacznić, nie pozostawiając pola dla wątpliwości i nieścisłości. A najlepiej pisemnie je wyłuszczyć.

Co takiego pracownika motywuje? Regularny kontakt, jasna komunikacja. Komunikowanie, gdy coś wychodzi – i gdy wymaga poprawek. Obwieszczanie sukcesów i niepowodzeń. Pracownika tego typu ucieszy dowolny feedback, jeśli posłużyć się zawodowym żargonem. Doceni on z pewnością krótkie spotkania, rytualną wymianę informacji, nawet sporadyczne mejle. Bardzo to dla przełożonych absorbujące, ale pracownik taki odpłaca się lojalnością i dobrze wykonanymi obowiązkami. Służy wiernie swojej firmie.



2. Przyjaciel. Bardziej niż na wypełnianiu obowiązków zależy mu na poczuciu, że przynależy – do firmy, współpracowników, charakteru miejsca, w którym spędza wszak sporo czasu. W pracy ceni etos (zapomniane słowo!). Firma musi mieć jakiś charakter, powinny jej przyświecać konkretne idee, wartości. Przyjaciel jest typem idealisty. Dobrze wyczuwa relacje w grupie, napięcia, temperaturę między ludźmi. Lubi biec z pomocą.

Jak go zmotywować? Wspierając, angażując go w różne zadania, licząc się z jego opiniami. Przyjaciel lubi też pozostawać w kontakcie po pracy (przynajmniej z niektórymi) – spotkania integracyjne, służbowe imprezy. Lubi być doceniany publicznie i lubi słyszeć pytanie: „a ty co o tym uważasz?”. A przynajmniej mieć poczucie, że jego zdanie ma znaczenie.