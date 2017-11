Czego słucha królowa Elżbieta II? Oto lista jej 10 ulubionych utworów

Flickr CC by 2.0 .

W dokumencie „Our Queen: 90 Musical Years”, który został wyemitowany 12 czerwca 2016 roku na antenie BBC Radio 2, bliscy królowej Elżbiety II ujawniają jej gust muzyczny i zdradzają, które utwory należą do jej ulubionych.

„Królowa kocha teatr i musicale. Zwłaszcza »Showboat«, »Oklahoma!« oraz »Annie Get Your Gun«” – mówi kuzynka brytyjskiej głowy państwa Lady Elizabeth Anson. Dodając, że „królowa ma poczucie rytmu i świetnie tańczy”. Elżbieta jeszcze jako mała dziewczynka nauczyła się walca, walca wiedeńskiego, fokstrota, quickstepa, a nawet samby.

Królowa jest dobrze zorientowana również w muzyce militarnej. Lubi marsze wojskowe oraz jest fanką pipe Band, czyli szkockiej orkiestry dudziarskiej, wykorzystującej wielkie dudy szkockie, werble, bębny tenorowe i bębny basowe.

Jak podkreśla krewna Elżbiety II, w Pałacu Kensington zawsze obecna była muzyka. „Często po kolacji wspólnie śpiewaliśmy »Doing the Lambeth Walk«” – wyznaje.

Pełna lista ulubionych utworów Elżbiety II:

1. „Oklahoma!” – Howard Keel

2. „Anything You Can Do (Annie Get Your Gun)” – Dolores Gray i Bill Johnson

3. „Sing” – Gary Barlow razem z Commonwealth Band i Military Wives

4. „Cheek to Cheek” – Fred Astaire

5. „The White Cliffs Of Dover” – Vera Lynn

6. „Leaning on a Lamp-post” – George Formby

7. „Praise, My Soul, The King Of Heaven” (hymn)

8. „The Lord is My Shepherd” (hymn)

9. „Lester Lanin” – Medley

10. „Regimental March Milanollo”

