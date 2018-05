Dlaczego koty są takie dziwne? Problemowi przyjrzeli się naukowcy

Są kochane i nielubiane. Wywyższane i wyszydzane. Koty są bohaterami ponad 2 milionów filmów na YouTube, które zebrały w sumie ponad 26 miliardów odsłon. Żadne inne czworonogi nie zaskarbiły sobie tak szerokiej rzeszy widzów. Ale właściwie dlaczego tak chętnie dzielimy się filmami o kotach i oglądamy przedziwne wyczyny tych zwierząt?

Zagadnieniu przyjrzał się prawdziwy guru wiedzy o kotach, profesor weterynarii Tony Buffington z Ohio State University. Buffington poświęcił ponad 30 lat swojej pracy badawczej studiowaniu zachowań kotów i szukaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego te udomowione drapieżniki zachowują się w tak przedziwny sposób. A trzeba przyznać, że ich zachowanie rzeczywiście może wprawić w konsternację. Po co domowy Mruczek wspina się na szafki, ostrzy pazury i atakuje małe przedmioty? Kim dla naszego kota jesteśmy my? Co kryje się za kocim mruczeniem? Na te i inne pytania Buffington odpowiedział w wideo platformy Ted.

Ku zaskoczeniu wszystkich oskarżających koty o nieprzeciętną głupotę, zdaniem znanego weterynarza, zachowanie „małych tygrysów” jest w pełni racjonalne i wynika ze sposobu, w jaki przebiegała ich ewolucja. Dowody na tę tezę znajdują się w poniższym wideo.