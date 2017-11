Książę Harry się żeni. Dlaczego to takie ważne?

A więc książę Harry się żeni. Kiedy już otarłam łzy (to ostatni sensowny książę, jaki został w Europie, choć i tak nie przebije księcia szwedzkiego – ten to jest najwspanialszy), uśmiechnęłam się szeroko.

I to nie dlatego, że w ostatnich latach czasem jedyną radosną rzeczą w telewizji jest oglądanie niesłychanie zamożnych i uprzywilejowanych ludzi, biorących śluby za publiczne pieniądze.

Ten ślub jednak coś znaczy. Nie dlatego, że panna młoda jest aktorką (choć szczerze mówiąc, uwielbiając ją w serialu „Suits”, nigdy nie przypuszczałam, że będę ją oglądać z księciem u boku), ani dlatego, że jest rozwódką. Otóż panna młoda ma mieszane pochodzenie. I nie ukrywajmy: to ma znaczenie.

Ma znaczenie, bo czy nam się to podoba czy nie, rodzina królewska w pewien sposób wyznacza standardy. Co innego mówić, że kolor skóry jest drugorzędny, co innego pozwolić, by członek rodziny królewskiej poszedł za głosem serca. Po pierwszych reakcjach na publiczne wystąpienie Harry′ego z Meghan Markle pojawiło się sporo rasistowskich komentarzy. Było też widać, jak szybko książę Harry na nie odpowiedział. I jakie to jednak było ważne. Jakie to w ogóle może być ważne dla dziewczyn mieszanego pochodzenia, które oczywiście nie muszą chcieć zostać księżniczkami, ale rzecz w tym, że mogą nimi zostać. Bo co innego nie chcieć kimś być, a co innego wiedzieć, że coś jest dla ciebie absolutnie niedostępne.

Tak więc cieszę się jak dziewczynka, która od najmłodszych lat lubiła śluby królewskie, cieszę się jako fanka księcia Harry′ego, który pokazuje, że bardzo ładnie można wyrosnąć z grzechów młodości, cieszę się też jako fanka rodziny królewskiej (co jest nieco sprzeczne ideowo, ale jakoś z tym żyję) – bo wreszcie się czegoś nauczyli.

No i czekam do wiosny 2018 roku, kiedy usiądę przed telewizorem i będą się wzruszać.