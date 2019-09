Auto i zegarek, mon amour

W wyścigach samochodowych chodzi o rywalizację. A o co chodzi w sportowych zegarkach o motoryzacyjnym rodowodzie? W pewnym sensie o to samo: precyzję, wytrzymałość oraz osiągnięcie najlepszego wyniku. Świat wyścigów i świat zegarków łączy jeszcze jedno: emocje.

Kiedy w latach 20. XX w. popularne stały się wyścigi samochodowe, jak choćby 24-godzinny wyścig Le Mans czy długodystansowy Mille Miglia, liczyć zaczęły się nie tylko coraz mocniejsze silniki i lepsze karoserie, lecz także bardziej precyzyjne zegary pokładowe oraz dokładne stopery mierzące czas zawodników. Na lata 60. przypadł jeden z najgorętszych okresów w historii wyścigów samochodowych, a kibice oszaleli na punkcie chronografów, czyli zegarków ze stoperem. Wtedy powstały modele, których nazwy elektryzowały – i do dzisiaj elektryzują – miłośników samochodów. Niemal w tym samym czasie na rynek trafiły: Daytona firmy Rolex (w 1963 r.) i Carrera firmy Heuer (1963/1964). Pierwszy z nich nazwano na cześć słynnego toru wyścigowego na Florydzie, drugi natomiast swoją nazwę zawdzięcza legendarnemu wyścigowi Carrera Panamericana. Oba nadal są produkowane i mają wielu wyznawców, zwłaszcza Daytona. Ten model zyskał wielką sławę nie tylko za sprawą kierowców wyścigowych, lecz przede wszystkim dzięki Paulowi Newman’owi, który nosił Daytonę w filmie „Zwycięstwo”, a później także prywatnie. Wielką pasją aktora były wyścigi samochodowe. Newman zaczął ścigać się w 1972 r. i wtedy dostał od żony zegarek Daytona ze specjalną dedykacją wygrawerowaną na deklu: „Drive Carefully, Me”. Po wielu latach, w 2017 r. zegarek Newmana trafił na aukcję w Nowym Jorku. Został sprzedany za ponad 17,7 mln. dolarów i przeszedł do historii, jako najdroższy model naręczny na świecie, co przyniosło Daytonie nieprawdopodobną promocję. Choć i bez dodatkowej reklamy ten model cieszy się dziś takim wzięciem, że aby go kupić, trzeba wpisać się na długą listę chętnych i czekać kilka lat. Niecierpliwym pozostaje jedynie zakup egzemplarza z drugiej ręki, lecz trzeba liczyć się z tym, że cena na rynku wtórnym jest zazwyczaj dwa razy wyższa od detalicznej.

Warto wspomnieć, że Daytonę i markę Rolex łączy z wyścigami nie tylko nazwa. Od 1963 r. firma sponsoruje wyścigi samochodowe odbywające się na torze w Daytona Beach oraz mierzy czas na innych, znanych wyścigach (m.in. 24-godzinnym Le Mans, Formule 1 i mistrzostwach FIA World Endurance Championship). Ale motosport to nie tylko bardzo szybkie samochody i bolidy, to także rajdy zabytkowych aut, jak reaktywowany w 1977 r. słynny Mille Miglia. Oficjalnym chronometrażystą tej imprezy nieprzerwanie od 1988 r. jest należąca do rodziny Scheufele marka Chopard. Firma nie tylko mierzy czas na Mille Miglia, ale też co roku wystawia własną załogę. Najczęściej w rajdzie startuje jej szef, Karl-Friedrich Scheufele, prywatnie kolekcjoner zabytkowych samochodów. – Seria Mille Miglia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych linii Choparda. Przed każdym rajdem marka wypuszcza na rynek specjalny model zegarka w ściśle limitowanej serii – mówi Maciej Grabski, ekspert zegarkowy W.KRUK.