Walka o czas w wersji lux

Sport i zegarki to temat-rzeka. Wiadomo, każde duże wydarzenie sportowe musi mieć chronometrażystę. I to nie byle jakiego. Wtajemniczeni wiedzą, że o prestiżu, niezależnie od dyscypliny, świadczy partner, który oficjalnie zmierzy czas rozgrywek. A tych najbardziej zacnych jest na świecie zaledwie kilku.

Najbardziej pożądanym chronometrażystą, który łączy się tylko z najlepszymi z najlepszych, jest Rolex – mówi Aneta Budzyńska-Czajka, ekspert zegarkowy i kierownik nowo otwartego flagowego butiku W.KRUK w Europejski Boutiques w Warszawie – marka ta obecna jest podczas najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych na świecie.

Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie najważniejsze turnieje golfa bez charakterystycznej korony z logo tej legendarnej marki. Rolex od ponad 50 lat wspiera najlepszych graczy i sponsoruje topowe turnieje, w tym US Masters, jedyny turniej z serii Masters rozgrywany co roku w tym samym miejscu. Identycznie sytuacja wygląda na światowych kortach: mierzy czas na wszystkich turniejach wielkoszlemowych. Firma związana jest z tenisem od 40 lat i zawsze mogła pochwalić się wspaniałymi ambasadorami, kiedyś: Björnem Borgiem czy Johnem McEnroe, dzisiaj Rogerem Federerem. Kolejną, równie elitarną domeną Rolex’a, już od lat 50. XX w., są regaty. Obecnie marka jest chronometrażystą kilku prestiżowych wyścigów, w tym jednego z najtrudniejszych Sydney-Hobart Yacht Race i regat Rolex Fastnet Race.

W żeglarstwie czas mierzy również Panerai, marka, która upodobała sobie wyścigi jachtów zabytkowych. W rozgrywanych co roku Panerai Classic Yachts Challenge biorą udział odrestaurowane łodzie zbudowane przed 1949 r. Wśród nich bermudzki kecz Eilean z 1936 r., należący do Panerai (w 1982 r. Eilean wystąpił w wideoklipie do piosenki „Rio” zespołu Duran Duran, i później zniknął z pola widzenia; w 2007 r. jego wrak kupił Panerai i 2 lata później, po generalnym remoncie, jacht wrócił na morze). Firma jest też obecna na Pucharze Ameryki (w nadchodzącej edycji, która odbędzie się w 2021 r. wesprze włoski team Luna Rossa).