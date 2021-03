Dbajmy o siebie w skandynawskim stylu

Finlandia, Dania, Norwegia, a na siódmym miejscu Szwecja – od lat czołówka najszczęśliwszych państw świata wg ONZ World Happiness Report należy do mieszkańców Skandynawii. Szczęśliwe państwo to szczęśliwi obywatele. Jak dbają o siebie i czego możemy się od nich nauczyć? Zacznijmy od snu. Hilding to szwedzka marka, która od ponad 85-lat projektuje i produkuje materace, poprawiając jakość snu i pomagając zadbać o zdrowie na co dzień.

Lagom znaczy akurat

Lagom to szwedzkie słowo zaczęło konkurować z duńskim hygge. To nowy trend pokazujący, jak osiągnąć szczęśliwość w skandynawskim stylu. Po polsku oznaczałoby „akurat”, „dokładnie tyle, ile trzeba”, „wystarczająco dobrze”. Nowa, szwedzka odmiana hygge uczy nas jak osiągnąć szczęście, żyjąc w zgodzie z naturą, skromnie, odrzucając skrajności, często wśród własnoręcznie wykonanych przedmiotów. Bycie w równowadze to podstawa tej filozofii, szukanie balansu między czasem wolnym a pracą. Czas pandemii pokazał nam, jak ważne jest odpowiedzialne gospodarowanie zasobami energetycznymi, dbanie o siebie i rodzinę. Zadbajmy o siebie w skandynawskim stylu:

Solidna podstawa – zacznijmy od zdrowego snu.

Wybierzmy materac do spania, który doskonale dopasuje się do naszego ciała, da podparcie poszczególnym partiom kręgosłupa, zrelaksuje mięśnie i pozwoli skórze oddychać.

Work-life balance, czyli równowaga pomiędzy pracą a wypoczynkiem niech stanie się naszym nawykiem.

Aktywnie spędzajmy każdy dzień.

5 warunków dobrego snu

Prowadząc codziennie aktywny tryb życia, pracując zawodowo, spędzając czas z dziećmi i szukając wolnej chwili na nasze pasje czy dyscypliny sportowe, zmuszamy nieustannie nasze ciało do większej wydajności. Dlatego, dla utrzymania doskonałej równowagi między wysiłkiem a regeneracją sen jest podstawowym warunkiem naszego osobistego work-life balance. Niezwykle istotny jest sposób, jak i miejsce, w którym odpoczywamy.

Oto 5 najważniejszych czynników, które mają niebagatelny wpływ na efektywność regeneracji naszego organizmu w czasie snu:

Wygodne łóżko, idealnie dobrany materac

Odpowiedni materac to warunek konieczny, by mówić o efektywnym śnie. Nawet 8-godzinny sen, ale spędzony w niewygodnym łóżku nie da regeneracji naszemu ciału. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy, że odpowiedni materac do spania to 90% zdrowego snu, daje nie tylko więcej energii do działania, ale także zapobiega bólom mięśni i ciała oraz zapobiega schorzeniom kręgosłupa. Niewygodne miejsce do spania – często rozkładana kanapa z nierówną powierzchnią, za krótką do naszego wzrostu lub zużyty, wgnieciony materac – w dłuższej perspektywie naraża nasze ciało, a zwłaszcza kręgosłup i mięśnie na kilka godzin dyskomfortu podczas każdej doby. Aby zadbać o swój dobrostan, powinniśmy zacząć od odpowiedniego materaca, który może realnie zmienić na lepsze jakość naszego codziennego snu i regeneracji.

Jaki rodzaj materaca wybrać?

W przypadku projektowania i produkcji materaców, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, najnowsze technologie mają tu też swój wielki udział. Powstają materiały inteligentne, które dopasowują się jeszcze lepiej do naszego ciała, tworzą tzw. strefy twardości „wrażliwe” na poszczególne partie kręgosłupa, by właściwie je podpierać podczas snu i dać rozluźnienie mięśniom. Służą temu zaawansowane technologicznie wkłady piankowe, innowacyjne rozwiązania poprawiające cyrkulację powietrza i odpływ wilgoci. W pokrowcach wykorzystywane są probiotyki, które uwalniają się pod wpływem temperatury ciała i eliminują zarodki grzybów oraz roztocza kurzu. To odpowiedź na coraz częściej pojawiające się problemy alergiczne.