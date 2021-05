O czym pamiętać podczas zakupu materaca?

Planujesz zakup materaca? Sprawdź czym kierować się podczas wyboru nowego wyposażenia do sypialni.

Pierwszym, na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu materaca jest oczywiście jego… rozmiar. Wydaje się to banalne? Być może, niemniej jednak pochłonięci porównywaniem funkcji, jakimi cechują się poszczególne modele często zapominamy o najważniejszym czyli właśnie dopasowaniu materaca do rozmiarów posiadanego łóżka.

Zdrowie przede wszystkim!

Osoby, które zmagają się z – nawet sporadycznym – bólem kręgosłupa doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa dobrze dobrany materac (zwłaszcza, jeśli powodem pobudki są właśnie bóle odczuwane w okolicy pleców). A co z osobami, które nie mają żadnych problemów z kręgosłupem? W przypadku drugiej z grup wybór odpowiedniego materaca może stanowić rodzaj profilaktyki, skutecznie chroniącej zdrowie przed opisanymi powyżej problemami zdrowotnymi.

Godnymi polecenia produktami, które doskonale dostosowują się do naszego ciała zarazem gwarantując odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa podczas odpoczynku, są materace marki Hilding.

Komfort i wygoda

Czy kiedykolwiek naprawdę się wyspałeś? Zadając to pytanie mamy na myśli stan, w którym po przespanej nocy czujesz się w pełni wypoczęty, zrelaksowany i pełen energii do działania. W rzeczywistości jakość snu zdecydowanej większości osób jest tak niska, że o prawdziwym uczuciu wyspania po prostu nie może być mowy. Naturalnie powodem wspomnianego problemu bardzo często jest po prostu źle dobrany, niewygodny materac oraz nieodpowiednia poduszka. Jeśli więc zależy ci na komfortowym wypoczynku, to sięgnij po materace wykonane z wysokiej jakości komponentów oraz poduszki profilowane dopasowane do twoich indywidualnych preferencji.

Świetnym przykładem godnego polecenia materaca w przystępnej cenie jest model Zorba marki Hilding. Wspomniany materac został podzielony na 7 zróżnicowanych stref twardości, dzięki czemu bez problemu dopasowuje się do kształtu naszego ciała, zapewniając tym samym komfortowy wypoczynek i możliwość dogłębnego relaksu.

Nie tylko dla alergików

Jeśli sądzisz, że materace cechujące się właściwościami antyalergicznymi przeznaczone są wyłącznie dla alergików, to jesteś w dużym błędzie. W praktyce bowiem we wnętrzu niemalże każdego materaca pozbawionego ochrony antyalergicznej aż roi się od szkodliwych dla zdrowia roztoczy i bakterii, które stanowią wymarzony podkład do powstawania alergenów czyli jednej z przyczyn rozwoju astmy i alergii.

Wybierając produkty marki Hilding masz pewność, że będą one odpowiednie dla osób wrażliwych na wszelkiego rodzaju alergeny. Dlaczego? Ponieważ zarówno materace, jak i poduszki profilowane tworzone są z materiałów, które nie nasilają alergii, za to skutecznie hamują rozwój szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Co więcej, wybrane modele posiadają również specjalną matę kokosową, która przepuszcza powietrze wewnątrz materaca, zapobiegając tym samym rozwojowi roztoczy i bakterii.

