Adriatyckie safari

W Chorwacji żyją niezliczone gatunki zwierząt, także tych niezwykle rzadkich i zagrożonych. Warto wyruszyć na wyprawę, by spotkać choć część z nich i poznać ich niezwykłe historie.

Chorwacja oferuje niesamowitą różnorodność krajobrazów. Znajdziemy tu nie tylko morze, ale też wysokie góry i gęste lasy. Co więcej, kraj od dawna przykłada ogromną wagę do ochrony przyrody i zagrożonych gatunków, dlatego działa tu wiele parków narodowych. To wszystko, wraz z przyjaznym klimatem sprawia, że niewiele jest państw w Europie, które mogą poszczycić się tak bogatą i różnorodna fauną. Niestety, zmiany klimatyczne i inwazyjne działania ludzi powodują zagrożenie dla wielu gatunków. Tym bardziej Chorwacja stara się ochronić swoje dziedzictwo przyrodnicze.