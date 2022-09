Krótkowzroczność u dziecka. Dlaczego należy spowalniać jej rozwój?

Problem krótkowzroczności (miopii) narasta w zatrważającym tempie. Wielu specjalistów potwierdza, że częstotliwość diagnozowania tej wady wzroku dramatycznie wzrosła w wyniku ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, szczególnie wśród dzieci. Długotrwała praca wzrokowa w bliskich odległościach i ograniczenie aktywności poza domem – to najczęstsze przyczyny rosnącej fali krótkowzroczności wśród dzieci. Czy jesteśmy w stanie odwrócić ten trend?

Osoby z krótkowzrocznością mają trudność z ostrym widzeniem obiektów w dali, natomiast często dobrze widzą obiekty znajdujące się blisko. Wada wzroku jest spowodowana niedopasowaniem długości gałki ocznej i jej mocy optycznej. Najczęściej gałka oczna jest zbyt długa i przez to równoległe promienie światła wpadające do oka ogniskują się przed siatkówką. W rzadszych przypadkach mamy do czynienia ze zbyt dużą mocą skupiającą oka. W efekcie, przy patrzeniu na obiekty znajdujące się daleko, powstaje rozmyty, niewyraźny obraz. Krótkowzroczność zwykle pojawia się w dzieciństwie i może mieć podłoże genetyczne. Zazwyczaj postępuje wraz z wiekiem, aż do ustabilizowania się, po zakończeniu wzrostu gałki ocznej.

Krótkowzroczności nie można cofnąć ani „wyleczyć”, dlatego niezwykle istotne jest jej wczesne wykrywanie i wdrożenie odpowiedniego działania. Niekorygowana i niekontrolowana krótkowzroczność w dłuższej perspektywie może doprowadzić do poważnych chorób oczu, takich jak zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej czy odwarstwienie siatkówki, a w skrajnych przypadkach nawet do ślepoty. Za to wykrycie jej we wczesnym stadium i zastosowanie metod spowalniania rozwoju miopii pozwala to ryzyko znacząco zmniejszyć. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest krótkowzroczność i jakie zagrożenia ze sobą niesie, aby stosować regularną profilaktykę i interweniować tak szybko, jak tylko wystąpią pierwsze objawy.

Metody spowalniania krótkowzroczności

W Polsce dostępnych jest kilka metod spowalniania progresji krótkowzroczności o potwierdzonej skuteczności. Należą do nich: zakraplanie oczu niskostężeniową atropiną, ortokeratologiczne, twarde soczewki kontaktowe, specjalistyczne miękkie soczewki kontaktowe, a także obecne już od roku na polskim rynku – soczewki okularowe MiYOSMART, które są dostępne wyłącznie w certyfikowanych salonach optycznych.

Okulary z soczewkami MiYOSMART, wykorzystującymi Technologię D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), to bezpieczna i nieinwazyjna metoda kontroli krótkowzroczności u dzieci. Badania kliniczne potwierdziły, że soczewki okularowe MiYOSMART z technologią D.I.M.S. spowalniają progresję krótkowzroczności średnio o 60%, w porównaniu ze standardowymi soczewkami jednoogniskowymi[3]. Wyniki uzyskane w ramach najdłuższego, sześcioletniego badania kontynuacyjnego dowiodły, że działanie soczewek MiYOSMART w zakresie kontroli krótkowzroczności utrzymuje się w czasie w przypadku dzieci noszących te soczewki[4]. Potwierdzono również, że u pacjentów, którzy przestali je nosić, nie wystąpił tzw. efekt odbicia (czyli szybki przyrost wady wzroku) względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego randomizowanego badania z grupą kontrolną, ani w porównaniu z populacją ogólną.

Soczewki okularowe z technologią D.I.M.S. zostały opisane jako skuteczna metoda kontroli krótkowzroczności w wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyczących postępowania w progresji krótkowzroczności u dzieci i młodzieży[5].

Ostateczny wybór metody powinien należeć do specjalisty ochrony wzroku, który ocenia każdy przypadek indywidualnie z uwzględnieniem preferencji pacjenta. Należy pamiętać, że żadna z metod nie gwarantuje 100% skuteczności.

Niezbędna profilaktyka

Profilaktyka to podstawa skutecznej kontroli krótkowzroczności. Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu to nie tylko okazja do świetnej zabawy dla dziecka, ale także konieczność, o którą musimy zadbać na co dzień. Przebywanie poza domem minimum dwie godziny dziennie może opóźnić pojawienie się wady wzroku, jak również spowolnić jej postęp. Oprócz tego konieczne jest ograniczenie czasu, jaki dziecko spędza przed ekranami do niezbędnego minimum. W tym kontekście ważne jest, aby rodzice zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dziecko spędza czas wolny. Gdy praca przed komputerem jest nieunikniona, należy przypominać dziecku o robieniu co pół godziny przerw, podczas których powinno skierować uwagę na obiekt, znajdujący się w dalszej odległości.

Niezbędne są też regularne kontrole wzroku dziecka, najlepiej zarówno u okulisty jak i optometrysty, raz w roku lub częściej, jeśli dziecko ma już zdiagnozowaną wadę wzroku.

Pamiętajmy, że bez wypracowania odpowiedniej higieny pracy wzrokowej, żadna z metod kontroli krótkowzroczności nie będzie tak skuteczna, jakbyśmy tego oczekiwali.

Materiał przygotowany przez Hoya