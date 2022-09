PILATUS – 2132 możliwości nad poziomem morza

Położony w samym sercu Szwajcarii Pilatus (2132 metry nad poziomem morza) góruje nad Lucerną. To góra pełna turystycznych atrakcji – dwie kolejki linowe, najbardziej stroma na świecie kolej zębata, dwa hotele, szereg restauracji, a na dodatek największy w centralnej Szwajcarii park linowy. Tu po prostu nie można się nudzić!

ZŁOTY OBJAZD

Trasa nazywana „The Golden Round Trip”, czyli „Złoty objazd”, to wycieczka pełna najróżniejszych atrakcji. Zaczyna się w samym sercu centralnej Szwajcarii od rejsu statkiem po Jeziorze Czterech Kantonów do Alpnachstad. Tam czas przesiąść się na najbardziej stromą na świecie kolej zębatą, którą wjeżdżamy na sam szczyt Pilatusa. Po obejrzeniu zapierającej dech w piersiach panoramy Alp czeka nas przejazd kolejką linową „Dragon Ride” do Fräkmüntegg. Ostatnim etapem tej jedynej w swoim rodzaju podróży są panoramiczne gondole, które zabiorą nas z powrotem do Kriens.