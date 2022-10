Sprawdzenie VIN kupowanego pojazdu zajmie Ci tylko moment, a korzyści będziesz liczył w tysiącach

Nie kupuj kota a worku – przy zakupie używanego samochodu postaraj się uzyskać wyczerpujące informacje o egzemplarzu, który masz na oku. Sprawdzenie numeru VIN pojazdu to tylko drobny wydatek w obliczu strat rzędu kilku czy nawet kilkunastu tysięcy, na które można się narazić korzystając z oferty nieuczciwego sprzedawcy. Numer VIN pojazdu dostarczy Ci wszelkich niezbędnych danych.

Jak można stracić pieniądze, kupując samochód?

Każdego roku do Polski sprowadzanych jest coraz więcej samochodów z cofniętymi licznikami. Na rynku aut używanych jest coraz mniej dobrych, sprawnych pojazdów, a tym samym ich ceny idą w górę. Na nowe samochody zaś czeka się po kilka miesięcy od złożenia zamówienia. To zniechęca, więc klienci często korzystają z ofert rynku wtórnego. Niestety, koszty, na jakie naraża transakcja z nieuczciwym handlarzem, mogą znacznie uszczuplić nasz stan konta. Ile pieniędzy można stracić?

Przy zakupie samochodu powypadkowego, w którym zajdzie konieczność wykonania szeregu napraw, straty mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Czasem naprawa auta może okazać się nieopłacalna lub nawet niemożliwa.

Kupując samochód kradziony, można stracić całą jego wartość i jeszcze zostać ukaranym karą grzywny.

Zakup samochodu w złym stanie technicznym lub z ukrytymi wadami wiąże się z kosztownymi naprawami (od kilku do kilkunastu tysięcy złotych).

Auto po naprawach zrobionych niezgodnie z zaleceniami producenta może być również niesprawne. Wówczas trzeba będzie się mierzyć z wydatkami liczonymi nawet w tysiącach złotych.

Są to ogromne straty w porównaniu z tym, że za raport VIN od autoDNA zapłacisz cenę porównywalną do tej za kawę i ciastko w kawiarni. Taka suma wydaje się być niewysoka w porównaniu do tego, że dzięki niej możesz zaoszczędzić tysiące złotych na ewentualnych naprawach oraz uchronić się od poważnych kłopotów.

Co można sprawdzić za pomocą numeru VIN i jak to ochroni Twój portfel?

Numer VIN, czyli numer nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, z ang. Vehicle Identification Number) jest jak jego unikalne i niepowtarzalne DNA. Składa się z ciągu 17 znaków: liter i cyfr. Numer ten znajduje się na tabliczce znamionowej oraz na jednej ze stron dowodu rejestracyjnego w rubryce E.

Jeśli zechcesz sprawdzić VIN i poznać historię pojazdu, tym samym dokonasz dość szczegółowej identyfikacji pojazdu. Podanie tego numeru pozwala na sprawdzanie wielu znaczących informacji o samochodzie, takich jak:

rok i kraj produkcji,

marka i model,

data pierwszej rejestracji,

wersja wyposażeniowa,

kolor lakieru,

rodzaj nadwozia,

wersja silnika,

typ napędu i inne dane fabryczne,

przeznaczenie pojazdu,

archiwalne zdjęcia,

historia uszkodzeń,

kolizje, szkody całkowite.

Dzięki sprawdzeniu numeru VIN można na przykład także ustalić, czy pojazd nie jest kradziony lub jakie naprawy były w nim rzeczywiście przeprowadzane. Taki raport to przede wszystkim wygoda w zbieraniu informacji, oszczędność czasu i pieniędzy oraz prosty sposób na uniknięcie kłopotów w przyszłości.

Łatwo sprawdzisz auto po numerze VIN i zamówisz raport

Na stronie autoDNA możliwe jest darmowe sprawdzenie VIN. Co musisz zrobić? Wprowadź numer VIN w pole widoczne na głównej stronie serwisu. Wówczas dowiesz się, jakie informacje są dostępne dla sprawdzanego samochodu. Wtedy zdecydujesz, co dalej i czy chcesz kupić dostępne raporty i poznać historię pojazdu, a następnie wygenerować je w formie pliku PDF. Proces zakupowy jest bardzo prosty. Aby zamówić raport VIN, wystarczą cztery proste kroki.

Wybierz raport, który chcesz kupić. Podaj adres e-mail, na który otrzymasz plik z danymi. Określ sposób zapłaty. Odbierz potwierdzenie płatności. Korzystaj do woli z informacji zawartych w raporcie pojazdu.

Serwis autoDNA jest głównym dostawcą informacji o samochodach używanych. Raport historii pojazdu zawiera dane o autach pochodzących z ponad 20 krajów europejskich, w tym z Niemiec, Francji, Belgii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Norwegii, Niderlandów, Czech, Węgier, Rumunii oraz Danii. Dodatkowo można przeprowadzić sprawdzenie historii samochodu z USA i Kanady.

Raport autoDNA pozwala na ustalenie tego, jaka jest historia pojazdu, co może mieć wpływ na decyzję o zakupie wybranego egzemplarza. To jeden z najważniejszych elementów, z jakimi kupujący powinien się zapoznać przed kupnem auta. Jego wygenerowanie jest proste, a uzyskanie informacji – niedrogie.

Dzięki zestawieniu najważniejszych danych pozyskanych na podstawie numeru VIN nie kupisz już więcej kota w worku!

Raport historii pojazdu od autoDNA to źródło wyczerpujących informacji, dzięki którym ustalisz wiele faktów, m.in. tych zatajonych przez nieuczciwego handlarza.

Materiał przygotowany przez autoDNA