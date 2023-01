System Recept Online – na czym polega?

System e-recept działa w Polsce od stycznia 2020 roku. Stale jest udoskonalany. Celem jest zapewnienie wygody oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Co zawiera recepta online? Jak się ją otrzymuje?

E-recepta to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej, papierowej recepty. Zawiera ona informacje tj. dane pacjenta, dane osoby wystawiającej receptę, a ponadto dane podmiotu, w którym receptę wystawiono. Co więcej, znajdują się na niej informacje o leku, czyli np. jego nazwa, ilość, postać, dawka oraz sposób dawkowania. Oprócz tego widnieje informacja o dacie wystawienia recepty oraz jej ważności. Okazuje się, że proces korzystania z recepty online nie należy do skomplikowanych. Pierwszym etapem jest wystawienie jej przez lekarza. Kolejno pacjent otrzymuje wiadomość SMS z czterocyfrowym kodem. Może to być też wiadomość e-mail z receptą online w formacie PDF. Oferowany jest też wydruk informacyjny. To ostatnie rozwiązanie najczęściej wykorzystywane jest przez osoby starsze, które mają problem z korzystaniem z urządzeń mobilnych. Jeżeli pacjent otrzymał e-receptę, udaje się do wybranej przez siebie apteki, a kolejno realizuje dokument u farmaceuty. Wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania elektronicznej recepty pacjent otrzyma w wiadomości SMS bądź na skrzynkę pocztową. Adres poczty oraz numer telefonu umieszcza się w IKP, czyli Internetowym Koncie Pacjenta. Ludzie, którzy nie dokonali rejestracji w tym systemie, mogą poprosić o lekarza o wydruk informacyjny e-recepty, jednak w takim przypadku muszą zgłosić się po niego do gabinetu bądź do swojej przychodni.

Jak długo ważna jest e-recepta? Czy jest bezpieczna?

System e-recepty jest bardzo dobrze. Od 2020 roku jest regularnie usprawniany. Zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo. Anonimowość jeszcze nigdy nie była na takim poziomie jak obecnie. Wszystko dzięki systemowi elektronicznych recept. Dokument ma ważność trzydziestu dni. W niektórych przypadkach lekarz może przedłużyć ważność recepty do 365 dni.

Zrealizowanie recepty elektronicznej - jak przebiega?

Żeby zrealizować e-receptę, trzeba mieć IKP. Aplikacja daje dostęp do historii dokumentacji pacjenta, co jest bardzo cenionym rozwiązaniem. Znajdują się w niej e-zwolnienia, e-recepty, a także inne dokumenty medyczne. Możliwe jest sprawdzenie, ile opakowań zostało pacjentowi do wykupienia. Realizacja całego procesu jest bardzo prosta. Po otrzymaniu powiadomienia o wystawieniu e-recepty pacjent może udać się do najbliższej apteki. Trzeba tylko podać numer PESEL oraz 4-cyfrowy kod farmaceucie. Możliwe jest też pokazanie pliku PDF. Innym sposobem otrzymania leku jest pokazanie wydruku informacyjnego otrzymanego od specjalisty. Przeważnie elektroniczna recepta ważna jest przez 30 dni od daty jej wystawienia, ale na przykład na wykupienie antybiotyku ma się zaledwie tydzień. System regularnie jest usprawniany, co jest bardzo cenione przez pacjentów. Jest on bezpieczny i niezawodny. Co więcej, bardzo łatwo się z niego korzysta. Nawet osoby starsze coraz częściej korzystają z IKP.

