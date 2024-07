Przerost Ziobry nad treścią. Zorganizował w resorcie małą armię

Na bazie funkcjonariuszy Służby Więziennej został stworzony specjalny uzbrojony oddział do ochrony budynków należących do ministerstwa. Roczny koszt utrzymania tego zespołu to 13,5 mln zł.

Okazuje się, że pośród wielu pamiątek po rządach ministra Zbigniewa Ziobry znalazła się jeszcze mała armia, którą zorganizował na użytek swojego resortu. Na bazie funkcjonariuszy Służby Więziennej został stworzony specjalny uzbrojony oddział do ochrony budynków należących do ministerstwa. Roczny koszt utrzymania tego zespołu to 13,5 mln zł. – Ochrona Ministerstwa Sprawiedliwości przez funkcjonariuszy Służby Więziennej ma długą tradycję. Ale była to ochrona w gruncie rzeczy symboliczna, bo przecież funkcjonariusze mają pilnować przestępców, a nie pana ministra – wspomina jeden z byłych szefów Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW).

Ziobro idzie na całość

Kiedy Ziobro i jego ludzie weszli do resortu sprawiedliwości, w ochronę budynku zaangażowanych było ok. 14 funkcjonariuszy służby. Pretekstem, żeby w ogóle mogli tam służyć, był formalny wybieg. Kiedyś szef Służby Więziennej i spora część jego podwładnych urzędowała w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11. Kiedy resort zaczął się rozrastać, CZSW przeniesiono na ul. Rakowiecką. – Dla szefa CZSW pozostawiono mały gabinet w budynku przy Alejach. W ten sposób Służba dalej miała pretekst, żeby ochraniać gmach – dodaje nasz rozmówca z CZSW. O funkcjonariuszach, którzy tam pracowali, mówiono „szlabanowi”, bo w resorcie utarł się zwyczaj, że odjeżdżającego i przyjeżdżającego ministra witano salutem przy szlabanie. – Jedni szefowie resortu to lubili, bo widocznie łaskotało to ich próżność, inni sobie tego nie życzyli, uważali to za zbędny ceremoniał. Ale wszyscy chętnie korzystali z ochrony naszej służby.

Zbigniew Ziobro w tej kwestii poszedł na całość. Już w pierwszych miesiącach urzędowania zaczął się domagać większej liczby funkcjonariuszy do ochrony budynku przy Alejach.