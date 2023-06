Sport w ogrodzie

Niedawno rozpoczął się Roland Garros, wielkoszlemowy turniej tenisowy, który co roku przyciąga miliony kibiców, także wśród polskiej publiczności. Sukcesy Polaków w każdej dyscyplinie sportowej przyczyniają się do natychmiastowego wzrostu zainteresowania daną dyscypliną, a wraz z kibicowaniem coraz więcej osób rozpoczyna swoją przygodę ze sportem.

Boisko do koszykówki

Nie inaczej jest w przypadku tenisa, jak zauważa Piotr Bieńkowski, członek zarządu Sport Grupy - rodzinnego przedsiębiorstwa zajmującego się budową boisk i kortów od 15 lat. Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie budową przydomowych obiektów sportowych. Popularne rozwiązania to tzw. boiska wielofunkcyjne, takie jak korty tenisowe, rozszerzone o zestawy do koszykówki, siatkówki czy bramki, ale także mniejsze realizacje jak boisko do koszykówki z jednym koszem.