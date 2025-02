Od stepów Mongolii po kwitnące tulipany w Amsterdamie i winnice Toskanii – 3 niezwykłe podróże

Odwiedź Amsterdam wiosną i zobacz kwitnące tulipany w parku Keukenhof

Amsterdam to miasto, które łączy w sobie kosmopolityczny charakter wielkiej metropolii z kameralnym urokiem niewielkich, urokliwych uliczek. Słynne kanały, dzięki którym Amsterdam wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO, otaczają miasto niczym pajęcza sieć, tworząc romantyczną scenerię rodem z bajki. Nie bez powodu Amsterdam bywa nazywany Wenecją Północy – ponad 100 kilometrów kanałów, 1500 mostów i malownicze domy kupieckie sprawiają, że miasto zachwyca z każdej perspektywy. Podczas naszej podróży zaplanowaliśmy rejs po kanałach, dzięki któremu zobaczymy Amsterdam z najbardziej atrakcyjnej perspektywy – od strony wody, podziwiając jego niezwykłą architekturę i tętniące życiem nabrzeża.

Dla miłośników sztuki Amsterdam to prawdziwy raj, gdzie w czasie wolnym można odwiedzić Rijksmuseum z największymi dziełami holenderskich mistrzów, w tym Rembrandta i Vermeera lub Muzeum Van Gogha, które przybliża historię i dzieła jednego z najbardziej fascynujących artystów wszech czasów. Amsterdam to także miasto tolerancji, różnorodności i nowoczesnego podejścia do kultury – nie brakuje tu galerii sztuki współczesnej, awangardowych muzeów i ekscentrycznych dzielnic, które przyciągają artystyczne dusze z całego świata.

Jednak głownym celem naszej wycieczki jest wizyta w słynnym parku kwiatowym Keukenhof – największym tego typu miejscu na świecie. To prawdziwe królestwo kwiatów, gdzie na 32 hektarach kwitnie ponad 7 milionów tulipanów, hiacyntów, narcyzów i innych wiosennych roślin. Co roku ogród przybiera nową tematykę i kusi zwiedzających niezwykłymi aranżacjami kolorystycznymi. To nie tylko wspaniała uczta dla oczu, ale także inspiracja dla każdego miłośnika ogrodnictwa. Holandia od wieków słynie z uprawy tulipanów – to właśnie tutaj w XVII wieku narodziła się słynna „tulipanowa gorączka”, kiedy cebulki tych kwiatów osiągały zawrotne ceny, a handel nimi przyczynił się do jednego z pierwszych rynkowych krachów finansowych w historii.

Odwiedzimy także tradycyjną farmę serów, gdzie dowiemy się, jak powstają słynne holenderskie sery, a także posmakujemy lokalnych przysmaków. Nie zabraknie również czasu na odwiedziny w Zaanse Schans – urokliwej osadzie, gdzie można zobaczyć działające wiatraki, drewniane domki oraz warsztaty rzemieślnicze, w których powstają kultowe holenderskie chodaki.

Podczas tej czterodniowej podróży zobaczymy Amsterdam w pełnej krasie – od romantycznych kanałów, przez zabytkowe muzea, aż po magiczne dywany kwiatowe w Keukenhof. To idealna okazja, by odkryć Holandię, jej kulturę, smaki i zapachy, które na długo pozostaną w pamięci.

Więcej informacji o wycieczce do Amsterdamu.

