Od Lizbony i Porto po Ekwador z rejsem po Galapagos – podróże pełne niezapomnianych wrażeń

Naszą podróż zakończymy w Lizbonie, odkrywając jej najpiękniejsze zakątki. Spacerując po krętych uliczkach Alfamy, będziemy podziwiać azulejos, tradycyjne portugalskie płytki ceramiczne. W dzielnicy Belém zobaczymy imponujący Klasztor Hieronimitów i skosztujemy słynnych pastel de nata. Podczas całej podróży będziemy mieli okazję spróbować portugalskich specjałów, takich jak bacalhau – dorsz przyrządzany na wiele sposobów, caldo verde – tradycyjna zupa, czy travesseiros z migdałowym nadzieniem. To wyprawa pełna historii, kultury i smaków, której nie zapomnisz!

Odkryj z nami Portugalię, podróżując z malowniczego Porto do tętniącej życiem Lizbony. Rozpoczniemy naszą podróż w Porto – mieście słynnym z wina porto, urokliwych mostów i zabytkowej Ribeiry. Odwiedzimy jedną z tradycyjnych piwnic winiarskich w Vila Nova de Gaia, gdzie poznamy tajniki produkcji tego wyjątkowego trunku. Następnie zatrzymamy się w Nazaré, dawnej wiosce rybackiej, która dziś przyciąga miłośników surfingu gigantycznymi falami Atlantyku. W Fatimie znajdziemy chwilę zadumy w jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych świata – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Ekwador to kraj niezwykłej różnorodności – od kolonialnych miast po dzikie zakątki Amazonii i unikatowy ekosystem wysp Galapagos. Nasza wyprawa to nie tylko podróż przez malownicze krajobrazy, ale również spotkanie z rdzennymi kulturami i fascynującą przyrodą.

Podróż rozpoczynamy w Quito, stolicy Ekwadoru, której historyczne centrum zostało wpisane na listę UNESCO. Spacerując wąskimi uliczkami, podziwiamy kolonialne kościoły i barwne targi. Odwiedzamy również jedno z najpiękniejszych muzeów sztuki indiańskiej, pełne artefaktów ukazujących bogactwo rdzennych kultur.

Następnie udajemy się do Otavalo – miasta słynącego z indiańskiego targu, gdzie można podziwiać ręcznie tkane poncza, ceramikę i biżuterię. Odwiedzamy także lokalną społeczność, której mieszkańcy są znani z gry na fletni Pana i tradycyjnego rzemiosła. Kolejnym przystankiem jest jezioro Cuicocha, położone w kraterze wygasłego wulkanu, którego wody mienią się odcieniami turkusu.

Z Otavalo wyruszamy na spotkanie z naturą w amazońskiej dżungli. Po drodze zatrzymujemy się przy zegarze słonecznym Quitsato, który wyznacza dokładny przebieg równika. Docieramy do Papallacta, gdzie relaksujemy się w gorących źródłach pośród andyjskich szczytów. Następnie zanurzamy się w gęste lasy Amazonii – eksplorujemy tropikalne ścieżki, podziwiamy kolorowe kolibry i odwiedzamy indiańską wioskę, gdzie poznajemy tajniki przetrwania w dżungli oraz tradycyjne rytuały jej mieszkańców.

Po powrocie do Quito przelatujemy na wyspy Galapagos, aby rozpocząć niezapomniany 5-dniowy rejs luksusowym jachtem M/Y Solaris. Pierwszym przystankiem jest wyspa Santa Cruz, gdzie spotykamy słynne olbrzymie żółwie słoniowe. Następnie odwiedzamy North Seymour i Mosquerę – miejsca, gdzie gniazdują głuptaki niebieskonogie oraz żyją zabawne uchatki.

Na wyspie Genovesa, w Zatoce Darwina, wędrujemy wśród egzotycznych ptaków, takich jak fregaty i mewy widłosterne, a Schody Księcia Filipa prowadzą nas do ukrytych kolonii ptaków morskich. Kolejny dzień to spotkanie z endemicznymi legwanami z Galapagos i kolorowymi ptakami na wyspach South Plaza oraz Santa Fe. Następnie kierujemy się do Witch Hill, gdzie czeka nas odpoczynek na koralowej plaży.

Ostatnie chwile spędzamy na Galapagos, ciesząc się błogim relaksem przed powrotem do Guayaquil i wylotem do Polski. Ta podróż to niezwykła mieszanka luksusu, dzikiej natury i kulturowych odkryć – idealna dla tych, którzy pragną poznać najbardziej fascynujące oblicza Ekwadoru!

