Irlandia i Indie – podróż przez historię, kulturę i spektakularne krajobrazy

Przejedziemy trasą Ring of Kerry, która uchodzi za najpiękniejszą trasę widokową w kraju. Podziwiać będziemy wodospady Torc, surowe klify, dziewicze plaże i niewielkie osady rybackie. Po drodze zatrzymamy się w Killarney National Park, gdzie zobaczymy malownicze jeziora i romantyczny zamek Ross.

Następnie udamy się na południe do Waterford, najstarszego miasta Irlandii, założonego przez Wikingów. W tym malowniczym porcie zobaczymy Wieżę Reginalda – jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych budowli na wyspie. Odwiedzimy również zamek Cahir, który przez wieki był jedną z najpotężniejszych twierdz Irlandii.

Niezwykła wyprawa, podczas której poznamy urok Irlandii – kraju legend, celtyckich mitów, surowych krajobrazów i tętniących życiem miast. To tutaj królują zielone łąki, ruiny zamków i przytulne puby, gdzie muzyka i piwo Guinness leją się szerokim strumieniem.

Podróż do Indii to prawdziwa uczta dla zmysłów – zachwycające krajobrazy, kolorowe bazary, potężne twierdze i wspaniałe świątynie przeniosą nas w świat maharadżów, Mogołów i hinduskich legend. Zwiedzimy Złoty Trójkąt Indii – trzy najbardziej fascynujące miasta północnych Indii: New Delhi, Jaipur i Agrę, a także odwiedzimy jeden z najbardziej spektakularnych parków narodowych – Rezerwat Tygrysów w Ranthambore.

Naszą podróż rozpoczniemy w New Delhi, gdzie odkryjemy kontrasty między starożytną i nowoczesną częścią stolicy Indii. W Starym Delhi odwiedzimy Czerwony Fort, monumentalną twierdzę z czasów Wielkich Mogołów, oraz Meczet Jama Masjid, największy meczet w Indiach. Przejedziemy się tradycyjną rikszą przez gwarny bazar Chandni Chowk, gdzie kupcy sprzedają przyprawy, biżuterię i jedwabie.

Kolejnym przystankiem jest Jaipur, nazywany Różowym Miastem, którego nazwa pochodzi od koloru budynków. Zobaczymy Pałac Wiatrów (Hawa Mahal), którego fasada składa się z setek misternie zdobionych okien, przez które dawniej damy dworu mogły obserwować życie na ulicach miasta. Następnie udamy się do Fortu Amber, jednej z najpiękniejszych fortec Indii, skąd roztacza się widok na okoliczne wzgórza i jeziora.

W ramach przygody z dziką naturą odwiedzimy Park Narodowy Ranthambore, gdzie przy odrobinie szczęścia będziemy mogli zobaczyć tygrysa bengalskiego w jego naturalnym środowisku. Oprócz tygrysów park zamieszkują lamparty, szakale, hieny i liczne gatunki egzotycznych ptaków.

Kolejnym punktem naszej podróży będzie Agra, gdzie czeka na nas wizyta w jednym z najsłynniejszych miejsc na świecie – Taj Mahal. Ten majestatyczny biały grobowiec został wzniesiony przez cesarza Szahdżahana dla ukochanej żony Mumtaz Mahal. Przy wschodzie słońca, gdy marmurowa fasada budowli mieni się złotymi odcieniami, Taj Mahal prezentuje się wyjątkowo magicznie.

Nie możemy pominąć Fatehpur Sikri, dawnej stolicy Wielkich Mogołów, która została opuszczona niemal tak szybko, jak została wybudowana. Spacerując pośród potężnych pałaców, dziedzińców i meczetów, poczujemy ducha imperium, które niegdyś władało niemal całymi Indiami.

Dla tych, którzy pragną przedłużyć swoją podróż, istnieje możliwość wypoczynku na Goa – rajskich plażach nad Morzem Arabskim, lub odkrycia majestatycznych Himalajów w Nepalu.

Podróż do Irlandii i Indii to kontrastujące, ale równie fascynujące doświadczenia. Zielona, surowa natura Irlandii oraz królewskie pałace i świątynie Indii tworzą wyjątkową mozaikę kultury, historii i przyrody. Wybierz się w podróż swojego życia i odkryj te niezwykłe miejsca razem z nami!

Materiał przygotowany przez Albatros Travel.