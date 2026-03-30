Nagrody Historyczne POLITYKI za 2025 rok – nominacje

Nominacje ukażą się 29 kwietnia oraz 6 maja. Laureatów poznamy 12 maja.

Informacje o nominacjach w poszczególnych kategoriach ukażą się w dwóch terminach: 29 kwietnia - Prace naukowe, popularnonaukowe i debiuty; 6 maja – Wydawnictwa źródłowe i pamiętniki.

Natomiast laureatów we wszystkich powyższych kategoriach poznamy 12 maja (wtorek). Wyniki opublikujemy w POLITYCE z 13 maja oraz na polityka.pl.

Skład Jury: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, prof. Wiesław Władyka (Przewodniczący), dr hab. Marcin Zaremba.