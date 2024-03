Nauka szukania pieniędzy. Uczniów ubywa, pieniędzy brak. Samorządy biją na alarm

Samorządy na edukacji starają się nie oszczędzać, ale coraz trudniej im pokrywać eksplodujące koszty, skoro z budżetu państwa dostają za mało na finansowanie oświaty. Czy po zmianie władzy będzie lepiej?

Wynik wyborów parlamentarnych wiele samorządów przyjęło z ogromną ulgą. Trudno im się dziwić, bo ostatnie lata były dla nich bardzo trudne. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie edukacji. To właśnie ze stanu szkolnictwa wielu mieszkańców rozlicza lokalnych polityków podczas wyborów samorządowych. Wydatki na edukację stanowią znaczną część gminnych budżetów, zazwyczaj to ich najważniejsza pozycja. Teoretycznie wydatki bieżące na szkoły powinny być pokrywane z subwencji oświatowej przekazywanej samorządom z budżetu centralnego. Natomiast gminy czy powiaty mają się koncentrować, w ramach własnych środków, na inwestycjach – na przykład na remontach i budowie nowych placówek oświatowych. Niestety, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Samorządy wskazują, że subwencja oświatowa w ostatnich latach co prawda rosła, ale znacznie szybciej zwiększały się ich wydatki. Także z powodu ogromnego wzrostu kosztów ogrzewania czy energii elektrycznej.

Samorządy biją na alarm

Potwierdzają to zresztą dane Najwyższej Izby Kontroli. Według tego urzędu w okresie 2017–21 subwencja wystarczała średnio na pokrycie zaledwie 63 proc. wydatków oświatowych. O ile w powiatach ten wskaźnik wynosił nieco ponad 81 proc., to już sytuacja gmin była znacznie gorsza. Według NIK w gminach miejskich subwencja pokrywała zaledwie połowę kosztów funkcjonowania oświaty, a w gminach wiejskich niewiele więcej – niecałe 54 proc. Co roku samorządy biły na alarm i co roku poprzedni rząd odpierał ich zarzuty. Efekt? Gminy musiały coraz większą część wydatków na edukację pokrywać z innych przychodów, a zatem coraz mniej zostawało i zostaje na inwestycje, także w oświacie. Sytuację pogorszyły jeszcze reformy podatkowe wprowadzone przez PiS pod hasłem Polskiego Ładu. Znacznie ograniczyły one przychody gmin, które dostają część wpływów z podatku PIT.