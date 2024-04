Wraki i nie tylko. Podwodne dziedzictwo kulturowe Polski

Ostatnich kilka lat to czas szczególnie intensywnej pracy zespołu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rzecz zachowania zabytków spoczywających na dnie Bałtyku.

Pierwszym wrakiem badanym przez muzeum (we współpracy z płetwonurkami z trójmiejskich klubów nurkowych) była jednostka o nazwie Helena – jedna z tzw. szkut rewskich, czyli płaskodennych statków żaglowych o niewielkim zanurzeniu, spotykanych w XIX i na początku XX w. na Zatoce Gdańskiej. Zimującą na kotwicowisku Helenę zatopiły w 1945 r. pociski artyleryjskie; odkrycia jej pozostałości dokonano ponad 20 lat później. W tym samym czasie, podczas usuwania przeszkód nawigacyjnych z dna na kotwicowisku przyszłego Portu Północnego w Gdańsku, natrafiono na dwa drewniane wraki. Pierwszy z nich archeolodzy zidentyfikowali jako XV-wieczny żaglowiec typu holk, który od znalezionego w nim ładunku owalnych wlewek miedzi nazwali Miedziowcem. Szczątki drugiego wraku zidentyfikowano jako pozostałości szwedzkiego galeonu Solen, który zatonął podczas bitwy z polską flotą pod Oliwą w 1627 r. To właśnie od jego zatopienia pochodzi powiedzenie, że tego dnia na redzie gdańskiej „słońce (Solen) zaszło w południe”.

Te działania to budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, utworzenie Podwodnego Magazynu Wraków w Zatoce Gdańskiej i wdrażanie zaleceń konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcia te są w istocie kontynuacją misji, którą instytucja realizuje od 1968 r. To właśnie wtedy ówczesne Muzeum Morskie, jeszcze jako młoda placówka kultury, zainicjowało pionierskie w skali kraju archeologiczne badania podwodne.

Od czasu tych pionierskich badań muzealni archeolodzy zinwentaryzowali już ponad 140 historycznych wraków spoczywających na dnie polskich obszarów morskich, w tym brytyjskiego barku General Carleton i fryzyjskiego kuffa De Jonge Seerp z XVIII w. Od wielu lat prowadzone są również badania zatopionych reliktów średniowiecznego portu w Pucku, gdzie na obszarze ok. 16 ha udokumentowano pozostałości drewnianych konstrukcji portowych oraz wraki łodzi pochodzących z okresu od X do XIV w. Zabytki, które muzeum pozyskało w trakcie badań, już za kilka lat znajdą swoje stałe miejsce w budowanym obecnie w Łebie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Przestrzeń ekspozycyjna nowej placówki została zaprojektowana tak, by w pełni ukazać spektakularność wielkogabarytowych artefaktów. Zobaczymy tam m.in. dwa z pięciu wraków średniowiecznych łodzi z Pucka, zrekonstruowaną rufę Miedziowca wraz z jego ładunkiem oraz relikty datowanego na koniec XIII w. statku typu koga. Uruchomienie łebskiego oddziału muzeum będzie mieć również ogromne znaczenie dla kontynuacji badań i inwentaryzacji zabytkowych obiektów podwodnych, zlokalizowanych wzdłuż środkowego odcinka wybrzeża Bałtyku. Oprócz funkcji wystawienniczej placówka będzie pełnić rolę zaplecza logistycznego dla archeologów oraz bazy szkoleniowej dla badaczy, przewodników i pasjonatów podwodnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku. W perspektywie nadchodzących lat celem muzeum jest utworzenie w tym miejscu Centrum UNESCO II stopnia, które będzie wspierać działania edukacyjne w zakresie archeologii podwodnej.