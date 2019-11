Nadchodzą wyprzedaże z okazji czarnego piątku

Czarny piątek to popularne określenie pierwszego piątku następującego po Dniu Dziękczynienia. W USA jest to długo wyczekiwany początek sezonu zakupów poprzedzających Boże Narodzenie, natomiast dla mieszkańców pozostałych krajów szansa na kupienie markowego sprzętu po dużo niższych cenach.

Na początku black friday obchodzono wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, jednak stopniowo zwyczaj zapożyczały również inne kraje. Od około 2016 roku promocje związane z czarnym piątkiem są organizowane również w Polsce. Biorą w nich udział zarówno znane sklepy jak i sprzedawcy działający na niewielką skalę, gdyż jest to dla nich szansa na zrobienie wysokiego obrotu. Na duże korzyści mogą jednak liczyć przede wszystkim klienci, którzy dzięki promocjom z okazji black friday mogą znaleźć przeceny dochodzące do 70-80%.

Zakupy bez ograniczeń we wszystkich kategoriach

Zastanawiasz się, czy black friday jest dla ciebie? Jeżeli planujesz kupić droższy sprzęt RTV lub AGD, albo po prostu nie lubisz przepłacać, to zdecydowanie powinieneś zainteresować się tym wydarzeniem. W końcu do akcji z każdym rokiem dołączają kolejne sklepy, więc niezależnie od interesującej cię kategorii asortymentu znajdziesz sprzedawcę, który będzie miał promocję na interesujące się produkty.

Dlaczego czarny piątek jest "czarny"?

Jedną z rzeczy, nad którymi często zastanawiają się miłośnicy promocji, którzy wyczekują czarnego piątku jest pochodzenie jego nazwy. Na ten temat można znaleźć kilka teorii - między innymi ta, że "czarny" w tym przypadku oznacza po prostu ciężką pracę wykonywaną przez pracowników sklepów, które podczas black friday mają ogromny ruch. Bardziej prawdopodobna dotyczy jednak koloru... tuszu. Ma to związek z latami 80-tymi, gdy sprzedawcy prowadzili tradycyjne księgi finansowe. Wszystkie straty notowano wówczas czerwonym tuszem (co niestety miało miejsce przez większą część roku), natomiast podczas czarnego piątku drobni sprzedawcy mogli to sobie odrobić z nawiązką. Ponieważ zamiast strat mieli wówczas duży zysk, czerwony kolor zastępowali czarnym, który zarezerwowany był do notowania przychodów. Teoria ta znajduje swoje potwierdzenie w artykule opublikowanym w "Philadephia Inqurier" w 1981 roku.

Gdzie szukać prawdziwych oszczędności?

Black friday to świetna okazja, aby poczynić duże oszczędności i to bez potrzeby rezygnowania z zakupów. Pamiętaj jednak o kilku podstawowych zasadach, dzięki czemu unikniesz nietrafionych zakupów. W końcu nawet jeżeli coś zostało przecenione o 90%, a nie jest ci to do niczego potrzebne, to nie warto przeznaczać na taki zakup ciężko zarobionych pieniędzy. Jak więc powinieneś się przygotować, aby zostać łowcą promocji? Podstawą jest przygotowanie listy zakupów, którą możesz zacząć nawet na kilka miesięcy przed czarnym piątkiem i stopniowo dopisywać do niej nowe pomysły oraz wykreślać te zakupy, które jednak nie były uzasadnione. Dzięki takiemu spisywaniu będziesz mógł na spokojnie przemyśleć każdy większy zakup, a jednocześnie podczas święta wyprzedaży nie zapomnisz o czymś, co było ci potrzebne. Skup się również na kupowaniu tego, co pozwoli ci zaoszczędzić. Nawet jeżeli księgarnia obniży ceny swoich produktów o 20-30%, to zaoszczędzona kwota wyniesie zaledwie kilka złotych.

Najlepsze promocje na czarny piątek

Dużo bardziej opłaca się więc polować na okazje związane ze sprzętem elektronicznym. W tej branży jednym z najlepszych sprzedawców, który każdego roku przygotowuje świetne promocje na black friday od wielu lat pozostaje sklep RTV Euro AGD. Podczas czarnego piątku będziesz mógł liczyć na atrakcyjne obniżki najnowszych telefonów (w tym również flagowców, które poza promocją mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych), telewizorów, zestawów kina domowego oraz profesjonalnych aparatów. Na każdym z tych zakupów możesz oszczędzić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeżeli natomiast zawczasu odłożysz pieniądze na zakupy podczas wyprzedaży, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś za jednym razem kupił całą interesującą cię elektronikę. Towary kupione w sklepie internetowym będziesz mógł odebrać w jednym z wielu firmowych salonów lub wybrać kuriera, który przywiezie całe zamówienie pod podany przez ciebie adres. W dodatku przy większych zakupach nie poniesiesz kosztów dostawy.

Ciekawe informacje o black friday

W Polsce black friday to czarny piątek i nikt nie ma z tym problemu, jednak w niektórych przypadkach wprowadza się inne nazwy. Najlepszym przykładem jest popularny sklep Amazon, który ze względu na możliwość występowania nieporozumień na tle rasowym zdecydował się zmienić czarny na oczekiwany. Tym samym klienci tego sklepu, którzy chcą zaoszczędzić, czekają na oczekiwany piątek, a nie na black friday. Niezależnie jednak od nazwy samego święta oraz sklepu odpowiadającego za przygotowanie wyprzedaży, czarny piątek to jeden z tych nielicznych dni, podczas których opłaca się kupować droższe rzeczy. Innym przykładem takiego święta jest cyber monday, który dotyczy przede wszystkim sklepów internetowych. Obchodzi się go w pierwszy poniedziałek wypadający po Święcie Dziękczynienia w USA. Podczas cyfrowego poniedziałku klienci najczęściej zamawiają odzież oraz obuwie. Tym samym nie konkuruje on z black friday, gdzie największym zainteresowaniem cieszy się elektronika.