Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania

Decyzja o zakupie mieszkania jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu. Pociąga ona za sobą szereg dylematów, przed którymi staje kupiec. Podpowiadamy, na co uważać przy zakupie mieszkania? Co sprawdzić kupując nieruchomość z rynku pierwotnego? Co jest ważne przy zakupie z rynku wtórnego?

Oczywiście najważniejszymi kwestiami przy zakupie mieszkania są jego cena, metraż oraz stosunek ceny do metrażu. Pod uwagę bierzemy także lokalizację. Bliskość do ośrodków komunikacyjnych. Istotne jest, czy mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego, czy też wtórnego. Ważne jest także to, jaki deweloper stoi za budową nieruchomości, ponieważ na podstawie jego renomy możemy ocenić solidność wykonania nieruchomości. Wszystkie te informacje zostają zwykle zamieszczone już w samym ogłoszeniu o sprzedaży mieszkania.

Na co uważać przy zakupie mieszkania?

Od naszych preferencji zależy, czy wybierzemy mieszkanie w centrum, czy może jednak na przedmieściach. Istotną kwestią może okazać się infrastruktura, bliskość sklepów, punktów usługowych, przedszkoli, szkół, dostępność miejsc parkingowych, miejsc zielonych.

Jeśli chodzi o sam budynek, dowiedzmy się o wiek budynku, materiały, z jakich został zbudowany, a co za tym idzie, oceńmy sami lub poprośmy fachowca, by ocenił ogólny stan budynku, stan klatki schodowej, windy.

W przypadku samego mieszkania weźmy pod uwagę, na którym piętrze się znajduje, jaki jest jego rozkład. Niech nas zainteresuje standard mieszkania, to jak dużo środków będziemy musieli zainwestować w remont. Istotne może się okazać również, ile wyniesie utrzymanie mieszkania, więc zapytajmy o średnią wysokość czynszu oraz opłat licznikowych. A także dostępność mediów.

Pytania przy zakupie mieszkania

O co pytać przy kupnie mieszkania? Wybierając się na rozmowę dotyczącą zakupu mieszkania, warto przygotować się do niej. Zastanowić się co chcemy wiedzieć? Co jest dla nas ważne? Jakie kryteria przede wszystkim bierzemy pod uwagę?

Przede wszystkim warto dowiedzieć się, dlaczego mieszkanie jest sprzedawane? Oczywiście sprzedawca może starać się ukrywać powód, jednak już po samej rozmowie możemy wyczuć, czy była jakaś ważna przesłanka do przeprowadzki lokatorów. Jeśli wyjawiony zostanie powód, może się okazać, że on również nam przeszkadza, lub wręcz przeciwnie, nie stanowi powodu, dla którego mielibyśmy zrezygnować z zakupu.

Kolejną istotną kwestią jest konieczność przeprowadzania remontów w nieruchomości. Dowiedzmy się, jak często były przeprowadzane? Co konkretnie musiało ulec naprawom? Takie informacje pomogą określić faktyczny stan nieruchomości.

Warto zapytać również o sąsiedztwo i okolicę. Oczywiste jest, że jedni szukać będą mieszkania w spokojnej okolicy, innym – przeciwnie, hałas nie przeszkadza. Warto jednak dopasować tę kwestię do swoich upodobań.

Z całą pewnością ważną informacją jest, to kiedy będziemy mogli się wprowadzić do mieszkania. Wiadomość ta pozwoli nam zharmonizować grafik i załatwić ważne kwestie związane z przeprowadzką.

Warto również dowiedzieć się, czy mieszkanie sprzedawane jest wraz z komórką lokatorską, piwnicą, garażem lub miejscem garażowym, jaka jest odpłatność i na jakich zasadach można je użytkować.

Mieszkanie z rynku wtórnego

Warto się zastanowić, co sprawdzić dodatkowo kupując mieszkanie z rynku wtórnego. Może się ono okazać bardziej problematyczne niż to kupowane na rynku pierwotnym, chociażby ze względu na poprzednich lokatorów. Zdecydowanie należy zadać pytanie, czy mieszkanie, które stanie się naszą własnością, będzie wyposażone? Jeśli tak, to należy ustalić cenę, za jaką zostanie ono odsprzedane. Lub jeśli wolimy całkowicie odnowić lokum, warto poprosić o pozbycie się wszelkich sprzętów.

Na co uważać przy kupnie mieszkania?

Na koniec zastanówmy się, na co szczególnie warto uważać, kupując mieszkanie. Oprócz stanu technicznego nieruchomości warto również sprawdzić stan prawny. - Zweryfikujmy czy nie ma problemów z nieujawnionymi obciążeniami nieruchomości. Czy sprzedający nieruchomość na pewno jest jej właścicielem, czy lokal nie jest obciążony hipoteką i nie posiada wad prawnych? Wszystko to możemy sprawdzić w ogólnodostępnych księgach wieczystych – trzeba tylko znać numer księgi, prowadzonej dla danej nieruchomości. Dowiemy się z nich: kto jest rzeczywistym właścicielem mieszkania, czy nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi lub hipoteką -tłumaczy adwokat, Rafał Wojtyna ekspert w dziedzinie windykacji.

Ważne, aby w księdze sprawdzić, czy lokal nie jest obciążony dożywociem. Jest to umowa, na podstawie której w zamian za przeniesienie własności, nabywca zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie osobie zbywającej.

Rafał Wojtyna wskazuje również, że istnienie obciążeń wymaga dokonywania przed notariuszem dodatkowych oświadczeń (np. zrzeczenia się służebności osobistej, jeśli żyje osoba uprawniona) bądź uzyskiwania dokumentów, pozwalających na wyjaśnienie stanu prawnego (np. aktu zgonu, jako poświadczenia wygaśnięcia służebności). W przypadku hipoteki wystarczającym będzie dokument w postaci zaświadczenia bankowego do wykreślenia hipoteki w związku ze spłatą wierzytelności.

Ponadto, podstawa nabycia i księga wieczysta wskazują jakie prawa są związane ze sprzedawanym lokalem mieszkalnym. Przykładowo, w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu nie ma zapisów, że z zakupem lokalu dokonywano również zakupu udziałów w nieruchomościach gruntowych, umożliwiających dojście i dojazd do budynku, w którym ten lokal się znajduje. Brak znajomości w tym zakresie może spowodować, że kupujący nie będzie miał prawa dojazdu do budynku, w którym znajdować się będzie zakupiony przez niego lokal.

Kolejnym problemem może być zakup mieszkania z zameldowanym lokatorem. Aby się przed tym zabezpieczyć, zażądajmy zaświadczenia z urzędu gminy o wymeldowaniu wszystkich lokatorów.

Chcąc wprowadzić się do odpowiedniego dla naszych potrzeb mieszkania, musimy uzbroić się w cierpliwość, nie podejmować pochopnych decyzji, ale krok po kroku sprawdzić każdy aspekt. Zakup nieruchomości to często duży wydatek, który będzie dla nas wieloletnim obciążeniem. Zakup z wadami technicznymi, czy też prawnymi może przysporzyć nam wielu problemów, których możemy uniknąć.