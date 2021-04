Kasetony elewacyjne sposobem na nowoczesną elewację

Trendy w architekturze dynamicznie się zmieniają, jednak potrzeby funkcjonalności, wytrzymałości i stylu pozostają niezmienne. Trwająca od kilku lat orientacja na minimalistyczne, proste formy to doskonałe warunki do zastosowania kasetonów elewacyjnych.

Na wspomnianą wcześniej uniwersalność składa się również kompatybilność z innymi materiałami. Ich minimalistyczna forma doskonale zaprezentuje się w połączeniu z drewnem, kamieniem, aluminium, szkłem lub płytami fibrobetonowymi. Dzięki temu możliwości aranżacyjne są ogromne, a odwołania do architektury łączącej się z naturą są znacznie prostsze. Klasyczne kasetony występują zazwyczaj w metalicznych kolorach. Producenci jednak nie polegają tylko na tradycyjnym podejściu – wprowadzają do oferty powłoki o zróżnicowanej fakturze oraz szeroką gamę kolorystyczną. Często kasetony mogą wyglądać niemalże tak jak kamień czy drewno. Dzięki temu architekci nie muszą się ograniczać pod względem wizji. Firma Blachy Pruszyński dysponuje blachami ocynkowanymi oraz powlekanymi, stalą nierdzewną, kwasoodporną, tytan-cynk, tytan-aluminium, blachą PRISMA, Colorcoat HPS 200 Ultra oraz miedzią. Materiały te charakteryzują się przede wszystkim odpornością na korozję oraz nie straszne im są trudne warunki atmosferyczne. Duża dowolność jest również w kwestii wielkości i kształtu kasetonów – wszystko zależy od geometrii elewacji na budynku. Tym sposobem projekt ogranicza tylko wyobraźnia, a stworzone w myśl tej zasady budynki to oryginalne i ponadczasowe elementy architektury.

Oprócz nieodzownych walorów estetycznych, kasetony elewacyjne nie są pozbawione funkcjonalności. Zostały bowiem stworzone z myślą o prostym montażu. Innowacyjne połączenia kasetonów pozwoliły na szybki montaż, który łączy się ze szczelnością i trwałością konstrukcji, a obróbki blacharskie często okazują się zbędne. Jest to możliwe dzięki technologii produkcji, która polega na wytwarzaniu formatek z blachy na podstawie dokumentacji technicznej. Odpowiednia metoda zaginania krawędzi gwarantuje wymaganą sztywność, więc finalne kasetony są odporne na działanie obciążeń zewnętrznych. Mocowania są sprawnie ukryte w otwartych łączeniach, co poprawia finalną estetykę produktu. W procesie produkcji stosowane są najczęściej blachy ocynkowane grubości od 1 do 1,5 mm lub blachy aluminiowe grubości od 1 do 3 mm, które mogą być montowane zarówno w układzie pionowym jak też poziomym.