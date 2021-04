Dom energooszczędny, jak sama nazwa wskazuje, to dom, który charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, co przekłada się na oszczędności kosztów eksploatacji oraz ochronę środowiska.

Ocieplenie Domu Energooszczędnego Do jego budowy wykorzystuje się technologie i materiały, które pozwalają na uzyskanie odpowiedniej klasy energooszczędności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania określone w tym rozporządzeniu, obowiązujące od początku 2021 roku są bardzo restrykcyjne i obligują uczestników procesu budowlanego do tego, by wszystkie nowo budowane budynki były energooszczędne. Poza obniżeniem poziomu zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną (EP [kWh/(m2·rok)]), niezwykle istotną zmianą jest obniżenie wartości wymaganego współczynnika przenikania ciepła (U c(max) [W/m2·K]), między innymi ścian zewnętrznych, stropów i dachów. Zmiany te wymusiły stosowanie coraz grubszych warstw izolacji termicznej oraz energooszczędnych technologii instalacji, głównie ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, co powoduje rozpowszechnianie urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Należy podkreślić, że dom energooszczędny to taki, którego technologia budowy zapobiega utracie energii, głównie poprzez skuteczną izolacje termiczną. Dlatego podstawą oszczędności energii jest zastosowanie dobrej jakości materiałów termoizolacyjnych. Wybierając styropian Austrotherm można zapewnić taką izolację. Szeroka gama odmian styropianu Austrotherm pozwala na kompleksową termoizolację całego budynku, od fundamentów po dach. Do zapewnienia określonego współczynnika przewodzenia ciepła danej przegrody budowlanej należy zastosować dedykowaną odmianę i odpowiednią grubość styropianu. Produkty Austrotherm, oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych, posiadają bardzo dobre parametry mechaniczne. Są odpowiednio wytrzymałe na naprężenia ściskające, rozrywanie i zginanie.

Do ocieplenia domu energooszczędnego polecana jest grafitowa odmiana płyt styropianowych, którą wyróżnia najniższy (najlepszy) współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ [W/m·K]. Zastosowanie takiego wyrobu umożliwia w niektórych sytuacjach zmniejszenie grubości warstwy styropianu nawet o ponad 30% w stosunku do białego styropianu. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym ułożeniu termoizolacji, co zapewni wykorzystanie odpowiednich właściwości fizyko-mechanicznych styropianu. Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli spełnić wytyczne obowiązujących przepisów, osiągnąć wysoką trwałość budynku oraz zagwarantuje niskie koszty jego ogrzewania i chłodzenia. Przy zakupie styropianu do termoizolacji ścian należy zwrócić uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła. Od niego zależy, jaką grubość płyt styropianowych musimy zastosować, aby uzyskać zgodny z przepisami i możliwie najlepszy współczynnik przenikania ciepła przegrody. Doskonale w tym zadaniu sprawdzi się grafitowy styropian nowej generacji. Dodatkowo przy dociepleniu ścian zewnętrznych w systemie ETICS trzeba zwrócić szczególną uwagę na parametr TR, który określa wytrzymałość płyty styropianowej na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (min. 80 kPa). Do izolacji stropu i podłogi na gruncie należy wybierać styropian o odpowiednio wysokim poziomie naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu CS(10) (min. 70 kPa). Styropian o wyższym parametrze CS(10) ma wyższą gęstość, czyli zawiera „więcej styropianu w styropianie”, co gwarantuje uzyskanie bardzo dobrego współczynnika przewodzenia ciepła. Tutaj sprawdzi się klasyczny biały lub grafitowy styropian z grupy dach-podłoga.